«ماهي ماركتس» العالمية تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «ماهي ماركتس MahiMarkets»، مزود التكنولوجيا العالمي في صناعة الخدمات المالية، توسعها الاستراتيجي عبر إنشاء مكتب جديد في دبي.

وأكّدت الشركة في بيان صحافي، أنَّ المكتب الجديد في دبي، سيمكّنها من تعزيز دعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعدّ المكتب في دبي المقر الثالث للشركة عالمياً، بعد نيوزيلندا، والمملكة المتحدة.

وقالت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، سوزان كوني: «افتتاح مقر للشركة في دبي، خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركتنا، حيث تستمر قاعدة عملائنا وفريقنا في النمو، ما يضمن قدرتنا على مساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل». وأطلقت الشركة أداة «إم إف إكس تريد هافين» الجديدة، والتي تهدف لمساعدة الوسطاء المتنامين على تحسين تجربة «بي بوك»، الشائعة في صناعة الفوركس الخاصة بهم.

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