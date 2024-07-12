«إكس إس غلوبال» تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «إكس إس غلوبال»، المتخصصة في قطاع التأمين، افتتاح مكتب إقليمي في دبي للتوسع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وحصلت «إكس إس غلوبال»، التي يقع مقرها الرئيسي في ميامي الأمريكية، على ترخيص كامل للعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي، والذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية، وستتيح الشركة تقديم حلول في البداية للعملاء في قطاعات الموارد الطبيعية، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب بيان للشركة، يتماشى المكتب الجديد مع خطة توسعها ويعزز من انتشارها الجغرافي، بالإضافة إلى توفيره فرص لنشر قدرة إعادة التأمين مباشرة إلى الشركات وسماسرة التجزئة من خلال اكتتابيين خبراء ومحليين. ويقود ستيفن ساوندرز، الرئيس التنفيذي للشركة العمليات الجديدة، حيث يتمتع بخبرة واسعة جنباً إلى جنب مع جواد غنيم الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاكتتاب في الشركة.

كما تنضم إلى الفريق سانا ميمون التي عملت سابقاً في شركة زيورخ للتأمين. وقال ستيفن ساوندرز: «يسعدني أن أتولى قيادة مشاريعنا في دبي، وتعد إكس إس غلوبال شركة إدارة عامة راسخة ولديها محفظة تأمين كبيرة مكتتبة من خلال خطوط أعمالها الـ12، مدعومة بفرق المطالبات والعمليات الخبيرة، وأتطلع إلى تعظيم منصتنا ونشر عروضنا الشاملة لقدرات إعادة التأمين في المنطقة».

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