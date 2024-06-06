مطار دبي يحتفظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية خلال يونيو

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي، أكثر من 4.93 ملايين مقعد خلال يونيو 2024، مقارنة بنحو 4.6 ملايين مقعد مجدول في يونيو العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7.1%، ما رفع إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 29.5 مليون مقعد مقارنة مع 27.2 مليون مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو في حجم السعة المقعدية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

المركز الأول

وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لا يزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يونيو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً أكثر من 4 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.42 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز الرابع بـ 3.41 ملايين مقعد مجدول.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمركي الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو الجاري، فيما سجل مطار «دالاس فورت ورث الدولي» نحو 4.6 ملايين مقعد ومطار طوكيو الياباني نحو 4.4 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.

وسجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت إلى 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسية ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للسياحة والتجارة. وسجل شهر يناير أعلى حركة للمسافرين، حيث وصل عدد المسافرين إلى 7.9 ملايين مسافر.

ويتصل مطار دبي بنحو 260 مدينة في 104 دول عبر 90 شركة طيران، ومن المتوقع أن يسجل المطار نحو 91.4 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ونحو 100 مليون مسافر بحلول 2027.

مذكرة تفاهم

من جانب آخر، وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع «إس دي ميدل ايست»، إحدى شركات «سيمنس لوجستيك»، بهدف دعم جهود التوطين في الإمارات. تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية لتمكين الكفاءات الإماراتية، وتأكيداً على التزام مطارات دبي بتحقيق أهداف التوطين من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأكد مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة الراسخ بدعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال التوطين، وتمكين واستقطاب الكوادر الوطنية للمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات لا سيما في قطاع الطيران الحيوي.

من جانبه، أعرب ستيفان نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة «إس دي ميدل ايست»، عن سعادته بدعم استراتيجية التوطين في مطارات دبي والمساهمة في تنمية الكفاءات الوطنية، كما أننا ملتزمون سوياً بمستقبل مزدهر يكون فيه التنوع مكسباً للجميع.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم «إس دي ميدل إيست» بتوظيف عدد من الكفاءات الإماراتية للعمل في أقسام مختلفة داخل مطارات دبي.

وقعت مذكرة التفاهم من قبل مشاري البناي وستيفان نيومان، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي، بمن فيهم ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات.

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