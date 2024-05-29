مطارات دبي تعيد هيكلة فريق الإدارة العليا بخمسة كوادر مواطنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مطارات دبي عن إعادة هيكلة استراتيجية في فريق الإدارة العليا شملت خمسة من القياديين الإماراتيين يتولون مناصب مفصلية في المؤسسة. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أكد من خلالها على أهمية التوطين ودعم الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات في الدولة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: كان من أهم نجاحاتنا قرار اتخذناه قبل 15 عاماً تقريباً، يتمثل في جذب المواهب الإماراتية الجديدة ورعايتها لتتبوأ مناصب قيادية، حيث أدى ذلك إلى تشكيل نخبة من الكفاءات الوطنية تتولى الآن أدواراً رئيسية في مختلف الإدارات في مطارات دبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة مطارات دبي الكاملة بقدرات القيادات الإماراتية، وتقديرها لمساهماتهم القيمة في إنجازات المؤسسة على مدار السنوات الماضية. وحققت مطارات دبي إنجازات ملموسة في مجال التوطين، حيث وصلت معدلات التوطين على مستوى الإدارة التنفيذية إلى 78%، متخطية بذلك النسبة المستهدفة والتي كانت تقدر بنحو 50%.

ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف الحكومة في تطوير القوى العاملة الوطنية في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الطيران، حيث تهدف الخطة الوطنية إلى تحقيق زيادة لا تقل عن 10% في توطين القوى العاملة الماهرة في جميع القطاعات بحلول عام 2026.

وشملت التغييرات الجديدة تولي ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي مسؤولية الإشراف على دائرة المرونة المؤسسية، إضافة إلى مسؤولياته الحالية التي تشمل إدارة جميع الخدمات والعمليات في مطارات دبي.

وسيتولى عادل الفهيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مطارات دبي، مسؤولية الضمان المؤسسي (إدارات المخاطر والحوكمة والامتثال القانونية)، إضافة إلى مهامه الحالية في قيادة استراتيجيات الإدارة المالية والتوريد لجميع الأعمال التابعة للمؤسسة.

كما سيتولى مشاري البناي منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي، لتطوير وتطبيق استراتيجيات الموارد البشرية للمطارات مع التركيز على التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة مبادرات تطوير المواهب البشرية، وكذلك تعزيز التدريب المستمر للعاملين لدى الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المرجوة من كل الفرق العاملة في مباني المطارات.

وسيتولى عمر بن عدي منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية، لقيادة التطورات التكنولوجية ومشاريع البنية التحتية والخدمات الهندسية وكذلك تعزيز استراتيجيات وأنظمة الأمن السيبراني وإدارة الطاقة للمطارات.

وشملت التغييرات توسيع نطاق مسؤوليات بطي قرواش من خلال توليه منصب نائب رئيس أول لشؤون السلامة والأمن لقيادة فرق السلامة والأمن والتخطيط للطوارئ في مطارات دبي، بالإضافة إلى قيادة الشراكات الحكومية في مطارات دبي.

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