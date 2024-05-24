توسع أعداد المسافرين عبر مطار دبي يدعم انتعاش بيوت العطلات

المصدر: دبي- البيان

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أكد سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة «لايك هوم هوليداي هومز» أن إعلان مطار دبي الدولي (DXB)، عن مراجعة توقعاتها السابقة لعام 2024 لترفع عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر في عام 2018، وبزيادة كبيرة عن التوقعات السابقة والتي بلغت 88 مليون مسافر يدعم انتعاش بيوت العطلات.

موضحاً أن هذه الزيادة تسلط الضوء على النمو القوي في قطاع الطيران في دبي، وتؤكد على مركزية المدينة كعقدة سفر عالمية والتي تزداد باستمرار وبتسارع ملحوظ.

ويعزو بول غريفيث، المدير التنفيذي لمطارات دبي، هذا النمو المثير للإعجاب إلى توسيع شبكات الرحلات الخاصة بشركات النقل المحلية كـ طيران الإمارات وفلاي دبي، حيث إن هذا التطور لا يعكس انتعاش قطاع الطيران فحسب، بل يشير أيضاً إلى الاهتمام العالمي المتزايد بدبي كوجهة سياحية عالمية.

فرص واعدة

وأضاف سعيد الزبيدي إن هذه التوقعات والأرقام تشكل لنا في «لايك هوم» فرصة استثمارية واعدة، حيث إن كل زائر إضافي يصل إلى دبي هو عميل محتمل يبحث عن وسائل الراحة الفريدة التي توفرها بيوت العطلات. ومع استمرار دبي في كونها مركز جذب عالمي لمختلف أنواع المسافرين، فإن الطلب سوف يرتفع على أماكن الإقامة المريحة والملائمة ذات الجودة العالية.

وأضاف إن هذه الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية والتوسع الكبير في مسارات الرحلات تشكل فرصة واعدة للمستثمرين العقاريين المهتمين بقطاع بيوت العطلات وأرضاً خصبة للاستثمار في هذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الازدهار المتزايد للقطاع السياحي الذي يضمن زيادة في عدد الزائرين الدوليين لمدينة دبي.

وأوضح أن «لايك هوم» تعمل على تبني هذه الفرصة من خلال ما لدينا من خبرة واستثمارات في قطاع بيوت العطلات والتي توفر تجربة من الدرجة الممتازة لجميع أنماط المسافرين، مما يجعلها الخيار المفضل للأعداد المتزايدة من السياح القادمة إلى دبي، كما أننا نشجع المستثمرين الحاليين والمحتملين على حد سواء على إدراك أهمية قطاع بيوت العطلات، والذي يستعد لتحقيق نمو جديد متزامناً مع جميع تلك التطورات.

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