مودرن دبلوماسي: عقارات دبي تزدهر

المصدر: (دبي - البيان)

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يواصل سوق العقارات في دبي ازدهاره، إذ يجذب المستثمرين بعائدات الإيجار المرتفعة التي تتجاوز 10% في بعض المناطق، وفق موقع مودرن دبلوماسي الأوروبي.

وشهدت الإمارة، ارتفاعاً سريعاً في أسعار العقارات، حيث نمت بنسبة تزيد على 20% سنوياً في 2023، ما يجعلها ثاني أسرع سوق عقاري نمواً في العالم. ويضيف: «وبينما كان الروس أكبر المشترين في 2022، فإن دولة الإمارات تشهد عام 2023 المزيد من الأوروبيين والصينيين، بالإضافة إلى الهنود والبريطانيين المهتمين بشراء العقارات». ويستشهد الموقع بتصنيف مؤشر الفقاعة العقارية العالمية التابع لـ UBS، دبي كواحدة من أكثر الأسواق أماناً.

وتشير التوقعات، وفق الموقع، إلى أن دبي تجتذب 4500 مليونير خلال 2023، كما أن إصدار 3.4 ملايين تصريح إقامة جديد في الأشهر الـ 12 الماضية يسلط الضوء على استمرار جاذبيتها وتألقها.

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