10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم، منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليارات درهم، و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعات، بقيمة 337.97 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 100.49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.86 مليار درهم، منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 370.28 مليون درهم، و492 رهن فلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 264.14 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 232.17 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 373.25 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129.87 مليون درهم.

تصرفات يومية

وعلى صعيد التصرفات اليومية فقد بلغت 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم، و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 202.8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.68 مليون درهم، منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 20.63 مليون درهم، و79 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20.61 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 ملايين درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم.

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