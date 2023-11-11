سوق عقارات دبي يتأهب لتحول محوري بدعم زخم المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجلة «ميدل إيست بيزنس إنتليجنس» المتخصصة في الإنشاءات، أن سوق الإنشاءات في دبي يستعد لتحول محوري خلال 2024 مع تزامن تركيز الإمارة في الميزانية الحكومية، على مشاريع البنى التحتية مع تصاعد زخم مشاريع القطاع العقاري، في الوقت الذي أتاح فيه انتعاش مبيعات العقارات لقطاع البناء في الإمارة تحقيق أفضل أداء خلال العام 2023.

رسالة قوية

وذكرت المجلة في تقرير، أن ميزانية 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أظهر التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية في الإمارة ما يبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص، مفادها عزم دبي على مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وتشمل المشاريع الجديدة التي يتوقع تنفيذها في هذا المجال خط المترو الأزرق الذي ترجح مصادر طرح مناقصته قريباً بحيث يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وعلى مدى العامين الماضيين ركزت الشركات العقارية الكبرى مثل «إعمار العقارية» و«نخيل»، على طرح مشاريع إنشائية كبرى، وبشكل خاص المشاريع السكنية.

مشاريع إنشائية

ووفقاً لشركة «مييد بروجيكتس»، التي تتعقب المشاريع الإقليمية فإن المشاريع الإنشائية للعقارات السكنية استأثرت بالنسبة الأكبر من إجمالي قيمة العقود الإنشائية في عام 2023 والتي بلغت 64.3 مليار درهم (منها عقود إنشائية لمشاريع سكنية بقيمة 47 مليار درهم) وذلك مقابل نحو 37 مليار درهم في عام 2022 (منها 26.6 مليار درهم لمشاريع سكنية).

أفضل أداء

وأكدت «ميدل إيست بيزنس إنتليجنس»، أن انتعاش سوق العقارات مع ارتفاع حجم المبيعات قد مكن قطاع البناء في دبي من تحقيق أفضل أداء له، خلال 2023، منذ عام 2017، مشيراً إلى أن القطاع على موعد مع مضاعفة إجمالي قيمة العقود المسجلة في عام 2022 تقريباً.

قوة السوق

وبحسب التقرير، قد تجلت قوة السوق العقاري بشكل أفضل أواخر سبتمبر الماضي، عندما اصطف المئات من مشتري المنازل بين عشية وضحاها لشراء الفلل في نخلة جبل علي.

وأضافت المجلة: ساهم الطلب القوي في ارتفاع قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة حتى مطلع شهر نوفمبر إلى 17.8 مليار دولار، مما يشير إلى أنها في طريقها لتجاوز قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة في عام 2018 والبالغة 18.1 مليار دولار، ولتقترب تدريجياً من قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة في عام 2017 والبالغة 23.5 مليار دولار، عندما كان السوق في خضم موجة من الإنفاق على البنية التحتية قبل معرض «إكسبو 2020 دبي».

عقد رئيسي

ووفقاً لشركة «ميد بروجيكتس»، التي تتعقب المشاريع الإقليمية، يوجد مشاريع بقيمة 74 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، والتي تشمل الدراسة والتصميم، وعطاءات العقد الرئيسي والتأهيل المسبق للعقد الرئيسي، وقد استأثرت المشاريع السكنية بنحو 57 % من الإجمالي، في حين استأثرت المشاريع متعددة الاستخدامات بـ24.2 % ومشاريع البنية الأساسية بنحو 4.9 % من الإجمالي ومشاريع العقارات التجارية 5.1 %، ومشاريع الضيافة 3.4 %.

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