«أستيكو»: تدفق المشاريع الجديدة حافظ على زخم عقارات دبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد تقرير سوق العقارات للربع الثالث من عام 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، أن تدفق المشاريع الجديدة حافظ على الزخم المستمر للقطاع العقاري في دبي الذي يستعد لانتهاء عام 2023 بتحقيق نتائج قوية.

وتشير الأرقام المسجلة لدى شركة «أستيكو» إلى تسليم 6250 وحدة سكنية خلال الربع الثالث 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا، حيث تمثل هذه الأرقام حجم مبيعات عقارية ضخم. ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب. ويعد تسليم برج «أبتاون» إنجازاً مهماً وعلامة بارزة نظراً إلى أنه مشروع تطوير عقاري يصنف من الدرجة الأولى وأقيم على مساحة قدرها 500 ألف قدم مربعة ضمن أبراج بحيرات جميرا. علاوة على ذلك، فإن اقتراب موعد تسليم مشروع «إنوفيشن وان» المقام في مركز دبي المالي العالمي يؤكد أيضاً على ديناميكية السوق.

وذكر التقرير أن إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة لا تزال متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق. وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار.

وكشفت بيانات «أستيكو» أن السوق شهدت طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45 % على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسمياً في دبي من مارس 2023.

أبوظبي

وتطرق التقرير إلى سوق العقارات في أبوظبي والتي سجلت تسليم 1000 وحدة سكنية في الربع الثالث من 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.

وسجلت هذه الفترة إطلاق مشاريع رئيسية، مثل: مشروع غاردينيا باي في جزيرة ياس، وفيستا 3 في جزيرة الريم، وبيرلا 3 في ياس باي، والجرف - المرحلة الثانية في منطقة غنتوت، ومرجان السعديات في جزيرة السعديات، وبرج أيكون في منطقة ياس باي، إضافة إلى مرحلة جديدة في مشروع سعديات لاغونز.

ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط / التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت 3 و4 % للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام. من جهتها، سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4 و6 %. وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10 % كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً. وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة هائلة بنسبة 6 % خلال هذا الربع وبنسبة 10 % على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4160 صفقة. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32 % مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومثلما هو الحال في دبي، شهدت أيضاً منطقة الإمارات الشمالية تدفقاً متواصلاً في المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها، الأمر الذي أثر على سوق العقارات، مع زيادات ربع سنوية بمتوسط 3 و2 % في أسعار مبيعات الشقق والفلل على التوالي. وواصل متوسط أسعار إيجار الشقق في منطقة الإمارات الشمالية ارتفاعه، وإن كان طفيفاً، مع زيادة بنسبة 2 % في الربع الثالث من عام 2023، وارتفاع سنوي بنسبة 4 %.

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