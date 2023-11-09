أرباح «إعمار العقارية» تقفز 42% في 9 أشهر إلى 8.2 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت شركة إعمار نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع مبيعات عقارية بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم بارتفاع 16%، فيما وصل حجم مبيعات إعمار العقارية المتراكمة إلى 69.5 مليار درهم، والتي من شأنها تعزيز الإيرادات المستقبلية، فيما سجلت الإيرادات المتكرّرة نمواً 26% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القوي في قطاع السياحة.

إعمار العقارية

وسجلت إعمار العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم، حيث بلغ صافي الأرباح 8.2 مليارات درهم أي بنمو بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما حققت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة 29% ، حيث بلغت قيمة 10.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطى بشكل كبير الأداء الذي سجلته في الفترة نفسها من العام 2022.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميز والابتكار. فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل «تشايناتاون» في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، ترسخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسن تصنيفنا الانتمائي يعكس استثماراتنا الناجحة». وأضاف: «مع اقترابنا من نهاية العام، نجدد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة».

إعمار للتطوير

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 7.4 مليارات درهم (2 مليار دولار) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.5 مليارات درهم 01.2 مليار دولار )، بنمو قدره 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

حافظت «إعمار للتطوير» على زخم ارتفاع بمبيعاتها العقارية في الربع الثالث من عام 2023، حيث زادت مبيعات الشركة 25% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 28.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بمبلغ 23.2 مليار درهم بالفترة نفسها عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لـ 20 مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل أساساً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حققت شركة «إعمار للتطوير» أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 4.5 مليارات درهم، بينما وصل صافي الربح إلى 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 36% و43% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 59.6 مليار درهم سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

تسليم المشاريع

في الأشهر التسعة الأولى من 2023، قامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم قرابة 7.800 وحدة سكنية عبر مواقعها الرئيسية المختلف، بما فيها وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب، وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 66.000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 27.000 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات.

مراكز التسوق

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت عمليات إعمار لإدارة المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري بإيرادات بلغت 4.3 مليار درهم. خلال نفس الفترة، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 3.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وبعد استبعاد الربح الناتج عن بيع نمشي في الربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 700 مليون درهم. ويعود هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسط معدل إشغال مرتفع بلغ 97%.

إعمار الدولية

سجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 2.2 مليار درهم وعائدات بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023. وأنت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علما أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكل 11% من إجمالي إيرادات إعمار.

إعمار للضيافة والترفيهية والتسلية

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. حيث حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات، بما في ذلك الفنادق المدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.

الأعمال ذات العوائد المتكررة

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجلت النتائج المالية زيادة في إيراداتها المتكررة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (أي الأشهر التسعة الأولى)، بعد استبعاد نمشي، التي تم بيعها في فبراير 2023، وقد أنتجت محفظة الشركة من الإيرادات المتكررة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات مجتمعة بلغت 6.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات إعمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز