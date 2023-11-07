«نايت فرانك»: 3.5 % نمواً متوقعاً لسوق عقارات دبي 2024

المصدر: دبي - البيان

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توقعت دراسة صادرة عن شركة «نايت فرانك» نمو سوق عقارات دبي بنسبة 3.5 % خلال 2024، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك ثقة راسخة في سوق العقارات الفاخرة، كما أن الإمارة عززت مكانتها كنقطة جذب للنخبة حول العالم.

وذكرت الدراسة أن قيم العقارات السكنية في دبي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث 2023، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 5%، لتصل الزيادة التراكمية إلى 30% منذ الربع الأول 2020.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«نايت فرانك»: بينما نقترب من السنة الرابعة من هذه الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة، تظل الأسواق الرئيسية في دبي محطاً للأنظار وتمثل 4.8% من إجمالي قيم الصفقات التي تمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

منازل جاهزة

أما سوق المنازل الجاهزة فما زالت بالصدارة، إذ أظهرت الإحصائيات أن 51% من الصفقات التي تمت بين الربعين الأول والثالث كانت عبارة عن مبيعات في السوق الثانوية، ما يعكس النسبة الكبيرة من المشترين النهائيين والباحثين عن منازل ثانوية في دورة السوق الحالية.

وفي هذا السياق، يقول نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة «كاندي كابيتالز»: تسلط هذه النتائج الأخيرة الضوء على الثقة الراسخة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. إن المسار المتميز للمدينة، وأسلوب الحياة، والموقع الاستراتيجي كمدينة عالمية، قد أسهم في تعزيز مكانة دبي كنقطة جذب للنخبة حول العالم. حالياً، لا تزال أسعار العقارات في دبي معقولة مقارنةً بالمدن العالمية الأخرى، وأعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في الأسعار على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.

ومع زيادة حجم إصدار المنتجات خلال الـ12 إلى 18 شهراً الماضية، واستجابة المطورين للطلب المستقر والمستدام على المنازل، فإن عدد المنازل المباعة على السوق يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لما ذكرته «نايت فرانك». كما بلغ إجمالي مبيعات العقارات قيد الإنشاء خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 100 مليار درهم، بينما بلغت مبيعات المنازل الجاهزة 104.9 مليارات درهم.

ارتفاع أسعار الشقق

وبدراسة السوق حسب القطاع، من المتوقع أن تشهد أسعار الشقق في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، لتصل إلى أكثر من 1300 درهم للقدم المربعة. هذا يشير إلى زيادة قوية بنسبة 26% منذ الربع الأول لعام 2020، على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 19% في العام الماضي. ومع ذلك، يجدر بالذكر إلى أن أسعار الشقق لا تزال أقل بنسبة 10% من أعلى مستوى سجلته في 2014.

أما فيما يتعلق بقطاع الفلل، فقد شهدت الأسعار في دبي زيادة بنسبة 4.5% بين شهري يونيو وسبتمبر، حيث بلغ أعلى متوسط سعر 1,580 درهماً للقدم المربعة. تمثل هذه الزيادة زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 57% منذ الربع الأول لعام 2020.

مناطق

وبعد استعراض دقيق للمناطق ذات الأداء الأفضل، يتضح من تحليل «نايت فرانك» أن الشقق في منطقة جنوب دبي قد شهدت واحدة من أقوى معدلات النمو، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 73% خلال الـ12 شهراً الماضية. تأتي في المرتبة التالية أبراج بحيرات جميرا بنسبة 67%، ومدينة جميرا ليفنج أم سقيم الثالثة بنسبة 37%، بأسعار تقدر بحوالي 1,150 درهماً، و1,780 درهماً، و2,860 درهماً على التوالي.

علاوة على ذلك، تواصل منطقة نخلة جميرا الحفاظ على مكانتها باعتبارها أغلى سوق للشقق السكنية، حيث تبلغ الأسعار فيها 3,390 درهماً للقدم المربعة. وجدير بالذكر أن كلتا السوقين الفرعيتين في نخلة جميرا ومنطقة أم سقيم الثالث شهدت تجاوز أسعارهما مستويات الربع الأول من 2020 بنسبة 122% و100% على التوالي.

كما سجلت جزر جميرا زيادة بنسبة 65% في أسعار الفلل في العام الماضي وحده، لتبلغ الآن 2,680 درهماً للقدم المربعة، ما يجعلها المنطقة التي شهدت أسرع زيادة في قيمة الفلل. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الفلل في منطقة جنوب دبي أهم تغير ربع سنوي في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 33% خلال الربع الثالث.

توقعات 2024

ونشرت «نايت فرانك» أيضاً توقعاتها السنوية للسوق لعام 2024 واعتمدت فيها على أربعة من العوامل الأساسية التي أثرت على أسعار العقارات في دبي خلال دورة السوق هذه. وتتضمن هذه العوامل حجم الصفقات، وزيادة الطلب على العقارات الجاهزة، والنسبة العالية من المشترين النقديين، بالإضافة إلى قيود العرض.

وأوضح دوراني: بعد مرور 12 شهراً على أول توقعاتنا لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي، أثبتت توقعاتنا لعام 2023 دقتها. فقد شهدت السوق الرئيسي في دبي، والتي تشمل أحياء نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، نمواً في الأسعار بنسبة 15.9% خلال الـ12 شهراً حتى نهاية سبتمبر 2023، ما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق النسبة المقدرة 13.5% والتي توقعناها في هذا الوقت من العام الماضي. وفي عام 2024، نتوقع زيادة بنسبة 5% في القيم الأولية، في حين من المتوقع أن ينمو السوق العقاري بنسبة 3.5%.

في حين أن هذا قد يبدو، ظاهرياً على الأقل، بمثابة انخفاض كبير في نمو الأسعار الأساسية بنسبة 44.4% المسجلة في 2021، إلا أنه مجرد انعكاس لبعض النمو الاستثنائي في 2021 الذي يسير ببطء في انحساره على مدى الـ12 شهراً الماضية من توقعاتنا.

أحجام المعاملات

وخلال دورة السوق هذه، أثرت عدة عوامل بشكل كبير على أداء الأسعار، وكانت واحدة من هذه العوامل هي الرقم القياسي لمبيعات المنازل الذي تجاوز عتبة الـ10 ملايين دولار. ففي الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من 2023، تم بيع 87 ألف منزل في الإمارة، ما أدى إلى قيمة إجمالية للصفقات بلغت 224.6 مليار درهم. بالمقارنة بـ2022، حيث تمت 92 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 222.7 مليار درهم.

قيد الإنشاء

وتميز سوق الوحدات السكنية للتملك الحر في دبي بهيمنة العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء، حيث بلغت نسبة مبيعات العقارات قيد الإنشاء 62% من إجمالي المبيعات في 2009 وبمتوسط طويل الأمد قدره 42%. وفي الربع الأول إلى الربع الثالث من 2023، شكلت العقارات قيد الإنشاء 47.8% من إجمالي المبيعات، وهو أعلى قليلاً من المتوسط على المدى الطويل.

ووفقاً لتقرير «الوجهة دبي» لعام 2023 الصادر عن «نايت فرانك»، فإن 66% من أصحاب الثروات العالمية الكبيرة الذين يبحثون عن منزل ثانٍ في دبي يفضلون العقارات الجاهزة.

وعلى الصعيد العالمي، يفضل 53% من الأثرياء المنازل المكتملة في دبي، وترتفع هذه النسبة إلى 61% بين أولئك الذين تتجاوز ثرواتهم الصافية 10 ملايين دولار، وتصل إلى 71% بين الأثرياء في شرق آسيا.

مشترون نقديون

ويواصل المشترون النقديون السيطرة على السوق، حيث يمثلون حوالي 80% من حجم المعاملات في الربع الثاني من 2023. وساعد ذلك في عزل السوق عن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسهم في تحقيق مبيعات قياسية في 2023.

في حين وصلت نسبة المعاملات النقدية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 82.4% خلال النصف الأول من 2023، وهناك احتمال أن يفكر العديد من المشترين في إعادة التمويل خلال المستقبل.

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