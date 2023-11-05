26 ألف شقة فندقية في دبي

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي، 26 ألف شقة ضمن 196 منشأة بنهاية أغسطس الماضي، وفق إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

‏توزعت الشقق الفندقية بين 13.47 ألف شقة فندقية فاخرة، ضمن 84 منشأة و12.53 ألف شقة متوسطة ضمن 112 منشأة.

واستحوذت الشقق الفندقية، على 17% من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 81% في الشقق الفندقية الفاخرة، و79% في الشقق المتوسطة.

وكشفت البيانات، أن الشقق الفندقية تعتبر الأفضل أداءً بين الفئات الفندقية الأخرى، منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة، لا سيما من قبل العائلات المحلية والخليجية، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل رجال الأعمال.

ووفق دائرة الاقتصاد والسياحة، تجاوز عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148.5 ألف غرفة بنهاية أغسطس، ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022، بنمو 4 % في عدد الغرف و4 % في عدد المنشآت.

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