مبيعات العقارات الجاهزة بدبي تقفز 81 % في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المتنامي في أكتوبر 2023، حيث سجل عدد المبايعات العقارية 7128 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 29.7 مليار درهم، وبزيادة في القيمة قدرها 17.46% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وقد واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5.602 معاملة، بالمقارنة مع 4.095 معاملة في الشهر ذاته من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة 25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد تمثل في تسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات أكتوبر أن 60% من المهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 40% بالبحث عن الفلل والتاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 82% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل أو التاون هاوس باهتمام 18% منهم. وفضل نحو 67.5% من الباحثين عن شقق الوحدات المفروشة، في حين فضل 30.9% خيارات غير مفروشة. أما المستأجرون الباحثون عن الفلل والتاون هاوس، فقد فضل 51% منهم الوحدات غير المفروشة، وذهب 48% منهم باتجاه الوحدات المفروشة.

كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و24% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والتاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلة 43%، بينما اهتم 35% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

المناطق الأكثر بحثاً

ووفقاً للبيانات الخاصة ببروبرتي فايندر، فقد ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق في أكتوبر 2023: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة جميرا، بينما حظيت دبي هيلز إستيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.

وشملت قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في أكتوبر: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، في حين حظيت مناطق دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا والفرجان ومدينة محمد بن راشد بصدارتها في قائمة الوجهات المفضلة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات التاون هاوس.

وأسهمت 10 من مناطق دبي بـ45% من إجمالي عدد المبايعات، وتشمل: قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، برج خليفة، دبي مارينا، مدينة هند 4، الحبية الخامسة، نخلة جبل علي، المدينة العالمية المرحلة 1، أبراج بحيرات جميرا، مدينة دبي الرياضية، بينما أسهمت عشر من مناطق دبي بنحو 54% من قيمة المبايعات، بما فيها: نخلة جبل علي، الصفوح 2، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية، برج خليفة، الحبية الخامسة، الخليج التجاري، نخلة ديرة، ند الشبا 1، دبي مارينا.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: «شهد قطاع العقارات الجاهزة في أكتوبر 2023 انتعاشاً كبيراً، مسجلاً مستويات جديدة في تفضيلات الباحثين عن العقارات. وفي خضم هذا المشهد المتطور للسوق العقاري في دبي، تجدد بروبرتي فايندر التزامها الثابت بالبقاء شريكاً موثوقاً في رحلة الباحثين عن العقارات. وسنمضي قدماً في تسخير أحدث الأدوات في مجال التكنولوجيا العقارية لمساعدة الباحثين عن العقارات وتوجيههم لاتخاذ القرارات الصائبة، مع تعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري المتنامي باستمرار في الدولة».

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