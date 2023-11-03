11.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 11.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليارات درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليارات درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم، وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 106.75 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 103.25 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 391.71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 189.38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.34 مليار درهم، منها 103 رهونات أراضي بقيمة 840.51 مليون درهم، و538 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 400.45 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم.

وعلى صعيد التصرفات اليومية فقد بلغت 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 1.44 مليار درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11.82 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 127.44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة أم الشيف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى، وأخيراً مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 255.25 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 129.71 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 28.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفره 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز