الإمارات تهيمن على قائمة «فوربس» لأفضل الشركات الاستثمارية بالمنطقة

المصدر: دبي – البيان

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جاءت الإمارات الدولة الأكثر تمثيلاً لشركات الاستثمار على قائمة «فوربس» لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023.

وهيمنت الإمارات على القائمة بأربع شركات هي: «العالمية القابضة» و«ألفا أبوظبي» و«دبي للاستثمار» و«ملتيبلاي».

واحتلت «العالمية القابضة» المرتبة الخامسة إقليمياً ضمن القائمة بقيمة سوقية بلغت 235.9 مليار دولار وبإجمالي أصول 62.1 مليار دولار.

وجاءت شركة «ألفا أبوظبي» القابضة في المرتبة 13 إقليمياً بقيمة سوقية 59.9 مليار دولار وبإجمالي أصول 35.7 مليار دولار. وتمتلك «ألفا أبوظبي» القابضة أكثر من 150 شركة تابعة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والعقارات والبناء والضيافة. كما جاءت «دبي للاستثمار» في المرتبة الـ 82 إقليمياً بقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دولار وبإجمالي أصول 5.6 مليارات دولار. وتستثمر الشركة في الأسواق العالمية بقطاعات مختلفة على غرار العقارات والرعاية الصحية والتعليم والتمويل والصناعة والتجزئة، ولديها أكثر من 34 شركة فرعية.

وأبرمت «دبي للاستثمار» صفقة لبيع 50% من أسهم شركة «الإمارات ديستريكت كولينغ» لشركة «أكتيس» بقيمة مليار دولار في أبريل 2022. وفي يناير 2023، استحوذت الشركة على 9% من أسهم «مونيمت بنك» الإنجليزي، وتعتبر الشركة المساهم الرئيسي بحصة تبلغ 11.5%.

واحتلت شركة «ملتيبلاي» المرتبة الـ 84 على قائمة «فوربس» وبلغت القيمة السوقية لها 10.2 مليارات دولار بإجمالي أصول بلغ 11.2 مليار دولار.

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