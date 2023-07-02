الإمارات تهيمن على قائمة فوربس لأفضل الشركات الاستثمارية بالمنطقة

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جاءت الإمارات الدولة الأكثر تمثيلاً لشركات الاستثمار على قائمة فوربس لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023.

وضمت القائمة ست شركات استثمار بقيمة سوقية إجمالية بلغت 319.3 مليار دولار، وبإجمالي أصول بلغ 166 مليار دولار.

وترأست الإمارات القائمة بأربع شركات من أصل ست شركات «العالمية القابضة» و«ألفا أبوظبي» و«دبي للاستثمار» و«ملتيبلاي».

العالمية القابضة

واحتلت الشركة «العالمية القابضة» المرتبة الخامسة إقليمياً ضمن قائمة الشركات الـ"100 الأكبر" وتبلغ قيمتها السوقية 235.9 مليار دولار، وبإجمالي أصول 62.1 مليار دولار.

وتأسست الشركة عام 1998، للمساعدة في تنويع وتطوير القطاعات التجارية غير النفطية في الإمارات.

وتغطي استثماراتها قطاعات متنوعة مثل: العقارات والبناء والزراعة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والطاقة.

وأعلنت الشركة «العالمية القابضة» عن استثمار بقيمة 400 مليار دولار في الاكتتاب العام لشركة أداني انتربريس، من خلال شركتها الفرعية غرين تراسيمشن انفسمنت هولدنغ في يناير 2023.

ألفا أبوظبي

وجاءت في المرتبة الثانية شركة «ألفا أبوظبي» القابضة التابعة لها، بقيمة سوقية بلغت 59.9 مليار دولار، بإجمالي أصول بلغ 35.7 مليار دولار.

واحتلت الشركة المرتبة 13 إقليميا على قائمة فوربس لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط.

وتمتلك شركة ألفا أبوظبي القابضة أكثر من 150 شركة تابعة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والعقارات والبناء والضيافة.

وفي يناير 2023، شكلت ألفا أبوظبي ومبادلة مشروعا مشتركا لاستثمار بلغ 2.5 مليار دولار في أسواق الائتمان العالمية على مدي الخمس سنوات المقبلة.

المملكة القابضة

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المملكة القابضة السعودية و58 إقليمياً، بقيمة سوقية بلغت 8.2 مليار دولار، وبإجمالي أصول بلغ 14.2 مليار دولار.

دبي للاستثمار

في المرتبة الرابعة شركة «دبي للاستثمار» 82 إقليمياً، بقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دولار وبإجمالي أصول 5.6 مليار دولار.

وتستثمر دبي للاستثمار في الأسواق العالمية في قطاعات مختلفة على غرار العقارات والرعاية الصحية والتعليم والتمويل والصناعة والتجزئة.

ولديها أكثر من 34 شركة فرعية، وأبرمت دبي للاستثمار صفقة لبيع 50% من أسهم شركة الإمارات ديستريكت كولنغ لشركة أكتيس بقيمة مليار دولار في أبريل 2022.

وفي يناير 2023، استحوذت الشركة على 9% من أسهم بنك مونيمت بنك الإنجليزي، وتعتبر الشركة المساهم الرئيسي بحصة تبلغ 11.5%.

ملتيبلاي

وحلت في المرتبة الخامسة شركة «ملتيبلاي» التي احتلت المرتبة 84 على قائمة فوربس لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط.

وبلغت القيمة السوقية للشركة التابعة للدولية القابضة 10.2 مليار دولار، بإجمالي أصول بلغ 11.2 مليار دولار.

وتمتلك المجموعة ذراعين شركة ملتبيلاي التي تستثمر في قطاعات النقل والطاقة والمرافق ووسائل الاعلام والاتصالات، وشركة مالتبيلاي بلس التي تعد ذراعها الاستثماري.

وفي أبريل الماضي، وقعت المجموعة اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة أغلبية بنحو 55% في ميديا 247 مقابل 50 مليون دولار.

كيبكو

وأخيراً شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 91 إقليميا، بقيمة سوقية بلغت 2.2 مليار دولار، بإجمالي أصول 37.3 مليار دولار.



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