«هينلي & بارتنر»: الإمارات وجهة مفضلة لمليونيرات جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال تدفق كبير في عدد المهاجرين الأثرياء من جنوب إفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير هجرة الثروة لعام 2023، الذي أعدته «هينلي & بارتنر».

وبحسب التقرير فإنَّ جنوب إفريقيا ستفقد أكثر من 1500 ثريّاً من أصحاب الثروات العالية، وهم الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي في عام 2022، والذين اختاروا دولة الإمارات وأستراليا للهجرة إليها.

وأشار التقرير إلى أنَّ نحو 400 من هؤلاء الأثرياء وصلوا بالفعل إلى الإمارات في العام 2022، ومن المتوقع أن يغادر 500 آخرون جنوب أفريقيا خلال 2023.

مقومات

وأشار أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في «نيو ورلد ويلث» إلى أنَّ أسباب جذب دولة الإمارات لأصحاب الثروات، يأتي في مقدمتها الملاذ الآمن، حيث تعتبر ملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنَّ اقتصاد الدولة المتنوع للغاية يجعلها تتمتع بالقوة في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والنفط والغاز والعقارات والتكنولوجيا والسفر والسياحة.

واستطرد حسبما نقلت عنه «بيزنس تك»: «تتمتع دولة الإمارات أيضاً بمعدلات ضريبية منخفضة، حيث تعتبر من أكثر معدلات الضرائب تنافسية على مستوى دول العالم».

وشدد أمويلز أنَّ كل هذه العوامل، تمشي جنباً إلى جنب مع نظام الرعاية الصحية المتطوّر من الدرجة الأولى في الدولة، حيث يختار العديد من الأجانب العلاج هناك، بالإضافة المراكز الترفيهية الفاخرة والمطاعم من الدرجة الأولى، والعقارات المميزة، حيث تطلق الدولة مشاريعاً وشققاً فاخرة متوفرة في جميع أنحاء البلاد.

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