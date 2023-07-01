موقع هندي: اتفاقية الشراكة مع الإمارات تؤتي ثمارها

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع هندي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها الإمارات والهند قد آتت ثمارها، بعد مرور عام على توقيعها الذي تم في فبراير 2022، مشيراً إلى أنها تهدف لتعزيز التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار على مدى 5 أعوام مقبلة.

وأشار موقع «سي إن بي سي تي في 18» إلى أنه خلال الأشهر الـ11 الأولى من تنفيذ الاتفاقية بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 45.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاقية آتت ثمارها، لكن ما زال هناك الكثير لتحقيقه.

قفزة

وأضاف: قفز إجمالي التجارة بين الهند والإمارات أكثر من 84 مليار دولار مارس الماضي، من 73 مليار دولار في مارس 2022، بزيادة 16 % على أساس سنوي على الرغم من التراجع في التجارة العالمية.

وأوضح الموقع أن قطاعات مثل الوقود المعدني، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خاصة الهواتف، والأحجار الكريمة والمجوهرات، وقطاع مركبات النقل، في الهند، شهدت نمواً كبيراً في صادراتها إلى الإمارات.

وشدد الموقع على أن إلغاء أو خفض التعريفات الجمركية على أكثر من 80 % من القطاعات حفز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل البتروكيماويات والأدوية، والمعادن، مثل الألمنيوم والنحاس، والمنتجات الزراعية والملكية الفكرية، علاوة على توفير الاتفاقية منصة للتعاون والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.

وقال جيهيل ثكار، الشريك المؤسس في شركة «ديلوت إنديا»: الكثير من القطاعات ذات الكثافة العمالية، مثل المستحضرات الصيدلانية، استفادت من إلغاء بعض التعريفات، على سبيل المثال، في صناعة المستحضرات الصيدلانية، كانت التعريفات نحو 10 إلى 15 %، ولكن تم إلغاؤها الآن. في ما يتعلق بالجواهر والمجوهرات، تم إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 7.5 %؛ لذلك، بشكل عام، أعتقد أن الأمور بدأت تتحسّن كثيراً.

واستشهد الموقع بحديث وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، بعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الهند والإمارات بشأن الاتفاقية، إذ قال: «البنوك المركزية في كلا البلدين تناقش بشكل جدّي الدفع بالروبية».

آليات الدفع

ويقول ثكار: «نظراً لمقبولية أنظمة الدفع الهندية مثل UPI في العديد من البلدان الآن، فإن الاحتمال موجود بالتأكيد»، مشيراً إلى أن «آليات الدفع هذه تخفض التكاليف وتوفر سهولة في ممارسة الأعمال، ومن الواضح أن مثل هذا الترتيب سيفيد الهند». ومن المتوقع أن تخلق الصناعات الموجهة للتصدير، مثل المنسوجات والأعمال اليدوية والأحذية أكثر من مليون فرصة عمل، موضحاً أن الاتفاقية ستؤكد ذلك عبر تطوير وتسهيل التجارة لكلا البلدين.

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