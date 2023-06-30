وزير التجارة الفرنسي: الفرنسيون مبهورون بالإمارات

المصدر: باريس – وام

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أكد أوليفييه بيشت، وزير التجارة الفرنسي أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية قوية، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة للدولة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به. وقال إن الفرنسيين معجبون جداً ومبهورون بالإمارات، وينظرون إليها كبلد يمنحهم أرضية لتحقيق الكثير من النجاحات، وهو أمر يخدم السياحة والأعمال.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن بلاده ودولة الإمارات مقتنعتان ومتفقتان على ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة تسارع وتيرة مخاطر الاحتباس الحراري في العالم، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في مجال الطاقة الخالية من الكربون.

وقال الوزير الفرنسي إن فرنسا والعالم على قناعة تامة بأن الإمارات ستقدم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تستضيفه بمدينة «إكسبو دبي»، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف: «في الإمارات وفرنسا، هناك قناعة تامة، بضرورة تسريع التحول الطاقي؛ لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري، التي تسير بوتيرة متسارعة أيضاً، وكذلك لأن الكوارث الطبيعية المرتبطة بتقلبات المناخ تتسارع هي الأخرى في كثير من مناطق العالم».

وأردف: «هذا الوضع البيئي يجعلنا أكثر جرأة وإصراراً في قراراتنا لتسريع التحول الطاقي، ولذلك تجمع الإمارات وفرنسا الكثير من المشاريع في العديد من المجالات ومن بينها الهيدروجين، والأمر ذاته ينطبق على مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية؛ لتوليد الطاقة الخالية من الكربون التي تمثل طاقة المستقبل».

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