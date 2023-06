عالم مدهش.. موسم جديد من السعادة والترفيه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفتح «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً في فصل الصيف داخل القاعات المكيّفة، أبوابه من 26 يونيو إلى 27 أغسطس 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، جالباً البهجة والسعادة للمقيمين في دبي وزوّارها؛ ومن المتوقع أن يزور «عالم مدهش» أكثر من 200 ألف زائر على مدار 63 يوماً حافلة بالمرح والتعليم واكتساب المهارات عبر اللعب، ما يوفر لجميع أفراد الأسرة الفرصة لقضاء أوقات سعيدة، وذكريات لا تُنسى خلال العطلة المدرسية الصيفية، لاسيما أن دورة هذا العام من «عالم مدهش» تتسم بأنّها الأكبر والأفضل إذ تضمّ أكثر من 350 لعبة، ومنطقة جذب، ومنافذ لتناول المأكولات والمشروبات على مساحة 30.000 متر مربع.



دخول مجاني



وسوف يكون بوسع كل أفراد الأسرة الدخول مجاناً إلى عالم مدهش - المستلهم من البحيرات الشاطئية - لقضاء وقت ممتع في تجربة عائلية رائعة مع مدهش ودانة، الشخصيتين المفضلتين لدى الجميع في دبي، حيث ترحّب دورة هذا العام من «عالم مدهش» المقامة في القاعات 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وقاعة البافليون في مركز دبي التجاري العالمي - بالصغار والكبار لتجربة عالم من المغامرات الشيّقة يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً (من الإثنين إلى الخميس)، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل (من الجمعة إلى الأحد).



وتماشياً مع شعار مدهش: «عش مغامرتك في عالمي»، فإن المزيد من التشويق والمتعة في انتظار زوار مدهش هذا العام أكثر من الدورات السابقة، مع احتفال «عالم مدهش» بجميع فصول السنة، واستضافة العروض الحية، والألعاب المتنوعة، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحدّيات، والعديد من الأنشطة الأخرى.



المستقبل الأخضر



وتماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «اليوم للغد»، سيقدم «عالم مدهش» مبادرات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.



وفي هذا العام، تم بناء 80% من «عالم مدهش 2023» باستخدام مواد معاد تصنيعها وتجديدها. كما سيتخلى «عالم مدهش» عن التعاملات النقدية، بما يتوافق مع مبادرة دبي الرقمية، إضافة إلى تشجيع الزوار على إعادة تدوير بطاقات NFC غير النقدية الخاصة بهم بتركها عند المخرج.



وسيتّبع جميع البائعين منهجاً أكثر مراعاة للبيئة هذا العام، باستخدام الأدوات المستدامة مثل أكياس القماش، وأدوات الأكل القابلة لإعادة التدوير، والورق بدلاً من المواد البلاستيكية، لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، فسوف تؤكد العروض المسرحية الممتعة والتعليمية أيضاً على أهمية الاهتمام بمدينتنا وكوكبنا، وتساعد في تقديم طرق عيش أكثر استدامة للجمهور.



الأطباق الشهية



يمكن للجميع الاستمتاع بمجموعة من الأطباق والمأكولات الشهية مع وجود أكثر من 20 خياراً من تجارب الطعام في «عالم مدهش»، كما يمكن أيضاً الحصول على فرصة تناول العشاء مع مدهش ودانة. وسوف يكون في استطاعة الجميع الاستمتاع بتناول الفطائر اللذيذة والسلطات والكريب والكب كيك، وغيرها أثناء اللعب أو الاسترخاء، وكل ذلك تحت سقف واحد.



أما مقهى مدهش فهو مكان جدير بالزيارة، حيث يتوفر الكعك والعصائر وغيرها للاحتفال بالمناسبات الخاصة مع الأحباء والأصدقاء، كما يمكن تذوّق بعض الأطعمة الباردة المفضّلة لدى مدهش مثل السلاش والموكتيلات، والآيس كريم بنكهات خاصة ولذيذة، بالإضافة إلى التجول في «متحف الآيس كريم» الجديد هذا العام من MELT، وتصوير لحظات فريدة لا تتكرر وعرضها على الإنستجرام.



كما سيكون بوسع الأطفال الصغار ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة المتعلّقة بالمأكولات اللذيذة، مثل صنع السلايم والرسم وصباغة الأقمشة، وغيرها من الهوايات الإبداعية الممتعة.



اللعب والترفيه



وتقدم «مفاجآت صيف دبي» لزوار «عالم مدهش» مفاجأة كل أسبوع، من العروض المجانية إلى العروض الخاصة والمسابقات الفورية، ويتيح عالم مدهش لزواره فرصة تجربة مجموعة متنوّعة من الفعاليات والعروض الترفيهية المشوّقة، مثل Move to the Rhythm وThe Adventure of the Enchanted وWe are the World وPower of Creativity وعروض دان بول تون المسرحية.



ويمكن أيضاً الاستمتاع بجميع أنواع الألعاب الجديدة والمبتكرة في تجربة ألعاب شاملة لمحترفي الألعاب ومحبيها، حيث تضم منطقة Gamefy أحدث وأكبر الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة، كما ستستضيف سلسلة بطولات مصممة للجيل المقبل من اللاعبين من أجل المنافسة إقليمياً ودولياً في بطولة Tournament Turf A؛ وسوف يقدم أبرز خبراء الألعاب النصائح حول طريقة اللعب مع المساعدة في بناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب، واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعتبر Gamefly ردهة للاسترخاء تمكّن اللاعبين من التواصل فيها واللعب والاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة.



الألعاب الكلاسيكية



ويوفر«عالم مدهش» أيضاً مجموعة كبيرة من الألعاب الكلاسيكية في The Retro Arcade Arena التي تضم ألعاب أركيد من زمن التسعينيات، بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة حالياً، ويمكن للزوار القيام برحلة في شارع الذكريات لتذكّر أوقات الطفولة الرائعة ومغامرات الألعاب التي عاشوها في طفولتهم؛ كما يمكن المشاركة في ألعاب الرقص مثل DDR الشهيرة في مركز الرقص، مع إمكانية مشاهدة عروض الرقص الرائعة، والاستمتاع بالفرص المشوّقة الأخرى التي توفّرها هذه المنطقة في عالم مدهش.



وتوفر منطقة Table-Top ME المخصصة لألعاب الطاولة جميع أنواع الألعاب بما في ذلك الطاولة، والورق، وكذلك تقمص الأدوار، وغيرها.



لا شك أن زيارة واحدة لا تكفي للاستمتاع بهذا المهرجان الترفيهي الكبير. انطلقوا في رحلة غامرة في هذا العالم الساحر، حيث يعيش مدهش وصديقته دانة ويعملان ويلعبان، ويمرحان طوال الوقت.



موسم حافل



وعلى المقيمين في دبي وزوار الإمارة الاستعداد لموسم صيفي حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات من 29 يونيو وحتى 3 سبتمبر 2023.



وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و «بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز