دبي ترسّخ مكانتها نقطة جذب لأصحاب الثروات

المصدر: دبي - البيان

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قالت صحيفة تليغراف البريطانية إن دبي تواصل تحدي التراجع الاقتصادي العالمي، مستقطبة أصحاب الثروات المرتفعة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن أصحاب الثروات المرتفعة تضرروا بسبب عوامل عدة في بلدانهم؛ الأمر الذي عزز مكانة دبي نقطة جذب رئيسة لهم.

وذكرت الصحيفة في التقرير لها إن الإمارات كانت أقوى الأسواق نمواً للثروة الخاصة في عام 2022، حيث بلغت الأصول المدارة نحو نصف تريليون دولار.

وأفادت الصحيفة بأن منطقة الشرق الأوسط كانت المستفيد الأكبر من هجرة الأصول الروسية لأوروبا بعد العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة «بوسطن» الاستشارية، فإنه من المتوقع أن تصل الثروة المالية في الإمارات إلى 800 مليار دولار في عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقارب 10%.

وبحسب صحيفة تليغراف، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات الرئيسية في دبي، حيث نقلت عن محللين قولهم إن اللوائح التنظيمية المُيسّرة لبدء الأعمال التجارية والاستثمار في العقارات، هي أحد الأسباب الرئيسية للنمو.

وأوضح التقرير أنه بعد ما يقرب من 15 عاماً من التوسع المطرد في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجعت الثروة الخاصة عالمياً بنسبة 4% في عام 2022 إلى 255 تريليون دولار. وأكد التقرير توقعات انتعاش السوق خلال عام 2023 بنحو 5% ليصل إلى 267 تريليون دولار.

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