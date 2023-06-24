دبي ضمن أسواق العمل الأكثر تنافسية عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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تبوأت دبي مرتبة متقدمة ضمن أسواق العمل الأكثر تنافسية عالمياً، وفق مسح أجراه موقع resume.io، منشئ السيرة الذاتية عبر الإنترنت، للأماكن التي تمتلك أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على موقع «لينكد إن» في فبراير.

واعتمد التصنيف على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل الولايات الأمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.

وبحسب المسح تُعدّ كل من دبي وأبوظبي من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية عالمياً، خاصة مع انخفاض ضرائب الدخل في الإمارات.

وتشمل بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات تلك المرتبطة بالوظائف الطبية المتخصصة وعمل محتوى رقمياً مستقلاً، وفقاً لبيانات «لينكد إن».

وقادت بعض الوظائف في الإمارات سوق العمل في مرحلة ما بعد وباء «كوفيد19»، التي تمثلت في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

أما في الولايات المتحدة، فكانت مدن شمال كاليفورنيا الأعلى تنافسية، خاصة مدينة سان خوسيه، المعروفة باسم قلب وادي السيليكون، كان لديها 108 متقدمين لكل وظيفة منشورة على «لينكد إن» في فبراير، بينما كان لدى سان فرانسيسكو 92 متقدماً.

وارتفع متوسط الرواتب نسبياً في المدينتين، لكنهما أيضاً من بين أغلى المدن للمعيشة في العالم.

وأدّت عمليات التسريح في شركات التكنولوجيا الكبرى على غرار ميتا، وألفابيت، إلى تزايد عدد موظفي التكنولوجيا العاطلين عن العمل، حيث تسبب وقف التوظيف في تراجع الوظائف الشاغرة.

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