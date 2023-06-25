دبي وأبوظبي أفضل المدن للعيش بالمنطقة 2023

المصدر: دبي - البيان

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احتفظت دبي وأبوظبي بالمركزين الأوّل والثاني، باعتبارهما أفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الخامس على التوالي في عام 2023، وفقًا لوحدة معلومات "الإيكونوميست".

وجاء بعد دبي وأبوظبي في قائمة المدن العشر الأوائل كلا من: تل أبيب، ومدينة الكويت، والدوحة، والبحرين، ومسقط، والرياض، وعمان، وجدة. وبحسب الدراسة؛ فإنَّ المدن الكندية والأوروبية والأسترالية تهيمن على القائمة العالمية لأفضل المدن للعيش، وتحتل فيينا المرتبة الأولى، تليها كوبنهاغن وملبورن وسيدني وفانكوفر وزيورخ وكالجاري وجنيف وتورنتو وأوساكا وأوكلاند، في حين أنَّ المدن الأقل ملاءمة للعيش هي دمشق وطرابلس والجزائر ولاغوس وكراتشي وبورت مورسبي ودكا وهراري وكييف ودوالا.

وتُصنّف الدراسة الظروف المعيشية في 173 مدينة عبر خمس فئات وهم: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.

جدير بالذكر أنّه في يناير الماضي، صنفت شركة Resonance Consultancy، إمارة دبي في المرتبة الأولى إقليمياً والخامس على مستوى العالم كأفضل مدينة في العالم بناءً على فئات الازدهار والأمان والمعالم والأنشطة الخارجية وغيرها.

وذكرت الدراسة أنَّه من بين الفئات الخمس التي شملها الاستطلاع، انخفض معدل الاستقرار فقط في المتوسط في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً لإضراب العمال في اليونان، واحتجاجات التقاعد في فرنسا، والاشتباكات في إسرائيل وبيرو، وحذرت الدراسة من أن التضخم قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في درجات الاستقرار، وبالتالي انخفاض معدّلات ملائمة العيش في أجزاء كثيرة من العالم خلال 2024.

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