دبي وأبوظبي في مقدمة أسواق العمل الأكثر تنافسية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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حلّت دبي وأبوظبي في مقدمة مسح أجرّاه موقع resume.io، للأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على موقع «لينكدإن» في فبراير.

واعتمد التصنيف على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل الولايات الأميركية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.

وكانت دبي وأبوظبي وسان فرانسيسكو على رأس التصنيف.

وتُعدّ كل من دبي وأبوظبي من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية عالمياً.

وقادت بعض الوظائف في الامارات سوق العمل في مرحلة ما بعد وباء «كوفيد-19»، والتي تمثلت في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوي الرقمي.

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