احتفالات العيد تزداد تألقاً مع مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة ما بين 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023، موسماً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والتخفيضات المميزة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب تناول المأكولات والمشروبات اللذيذة، وحضور العروض الترفيهية الحية، والاستفادة من التخفيضات الهائلة مع فرص الفوز بجوائز قيمة. ويتزامن انطلاق «مفاجآت صيف دبي» هذا العام مع احتفالات «العيد في دبي - الأضحى»، ما يعزز من الأجواء الاحتفالية المبهجة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يبدأ موسم الصيف في دبي بانطلاق «مفاجآت صيف دبي»، والتي نركز فيها على توفير التجارب المميزة والممتعة للعائلات على مدار فصل الصيف، حيث يوفر الحدث مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار أكثر من شهرين، وتشمل العديد من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الكبيرة، والسحوبات والجوائز، وتجارب المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، إضافة إلى الأنشطة التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة في دبي.

حفل غنائي

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» العديد من الأنشطة والفعاليات الرائعة، حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن من احتفالات عيد الأضحى التي يشارك فيها العديد من الفنانين ومن ضمنهم الثنائي الرائع حسين الجسمي وكاظم الساهر اللذان سيقدمان حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا دبي»، تقدّمه شركة «بيست مومنت إيفنت» لتنظيم الفعاليات.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي استثنائي آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ «مفاجآت صيف دبي»، يحييه فنان العرب محمد عبده في الثاني من يوليو في كوكاكولا أرينا في دبي.

ويمكن للزوار أن يعيشوا أجواء الاحتفالات ويشاهدوا عروض الرقص الرائعة للفنانين والموسيقيين في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف، كما يمكن لكل أفراد العائلة الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية والمتنوعة يومياً.

تسوق

ويمكن التسوق باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم فيزا مرتبطة بتطبيق «سكاي واردو إيفيري داي» في الفترة بين 28 يونيو حتى 5 يوليو. علاوة على ذلك، يمكن للمتسوقين كسب نقاط إضافية من برنامج «سكاي واردز» لطيران الإمارات، حيث يمكنهم الحصول على خمسة أميال مقابل كل 3 دراهم تنفقها مع الشركاء المشاركين في مراكز التسوق والمأكولات والتجميل والصحة البدنية، أو خمسة أميال مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على منتجات من البقالة والصيدلية.

ويمكن اغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة خلال «مفاجآت صيف دبي» عبر أكثر من 3500 متجر بيع في جميع أنحاء المدينة مع تخفيضات تصل إلى 75% على العديد من المنتجات على مدار 10 أسابيع من موسم التخفيضات، والذي يبدأ من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر. ويمكنك الاستفادة من عرض «صيف لا ينسى مع بلو» عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في دبي فيستفال سيتي مول ودخول السحب لفرصة الفوز أسبوعياً بمليون نقطة من برنامج مكافآت بلو خلال مفاجآت صيف دبي.

برنامج «شير»

ويمكن الحصول على قيمة المشتريات مع برنامج الحوافز الصيفية من «شير» الذي يقدم عروض استرداد نقدي رائعة تتراوح بين الضعفين إلى 40 ضعفاً على مجموعة مفضلة من السلع في مول الإمارات وأفرع من سيتي سنتر. علاوة على ذلك، سيحصل متسوق واحد على فرصة رائعة ليصبح مليونير «شير» أسبوعياً عند إنفاق 300 درهم أو أكثر ومسح الإيصال على تطبيق «شير».

وهناك أيضاً فرص كبيرة للفوز خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام من خلال التسوق مقابل 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي 2023 ضمن ساعات العمل، حيث يمكن الحصول على قسيمة رقمية تؤهل لفرصة ربح سيارة نيسان إكس تريل 2023. فيما سيتم اختيار ستة فائزين محظوظين خلال ستة سحوبات تجرى على مدار أيام المفاجآت.

ويمكن كذلك التسوق مقابل 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 100 ألف درهم كجزء من حملة سحوبات «العودة إلى المدارس 2023»، وذلك من 7 أغسطس حتى 3 سبتمبر، علماً بأنه سيتم اختيار 20 فائزاً محظوظاً في السحب الذي سيجرى في 3 سبتمبر، ليحصل كل رابح على 5000 درهم.

وهناك فرصة لربح جوائز مذهلة مع العديد من السحوبات من «إي ديلز» طوال الصيف.

ذهب ومجوهرات

ويمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستفادة بالكامل من عروض مجوهرات مدينة الذهب التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات في الفترة عبر 150 متجراً من 20 يونيو حتى 23 يوليو، حيث ستقدم المتاجر المشاركة عروضاً تشمل خصومات تصل إلى 50% على رسوم المصنعية للمجوهرات الذهبية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 75% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ وعملات ذهبية عند شراء مجوهرات الألماس بقيمة 2,500 درهم أو أكثر.

سيارات

ويمكن للزوار التسوق في ميركاتو مول أو تاون سنتر والحصول على فرصة للفوز بأحدث طراز من سيارة كاديلاك إسكاليد، حيث يمكن لكافة أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة مذهلة من الأنشطة والعروض الترفيهية.

وتُقام هذا العام الدورة الثانية من مهرجان «بيت ذا هيت» بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي» وسبوتلايت وأنغامي، حيث يشارك في المهرجان العديد من الفنانين والموسيقيين الموهوبين المحليين. ويمكن الاستمتاع بالحفلات الموسيقية المتنوعة التي يقدمها كل من ويجز، وكاريوكي، وبلطي، وأوتوستراد، وسكيني، والفرعي، وموضي الشمراني، ودي جي أصيل، وشارموفرز خلال الفترة من شهري يوليو وأغسطس.

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