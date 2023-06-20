«مفاجآت صيف دبي23 20».. أجندة استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تعود «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بأجندة مليئة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة والتخفيضات والجوائز الرائعة والسحوبات على جوائز نقدية وعينية قيمة، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف، اعتباراًمن 29 الجاري.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ «مفاجآت صيف دبي» على تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تقديم موسم جديد مليء بالتجارب المميزة ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة مع فرص الربح الوفير والتي تسهم جميعها بتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم مفاجآت صيف دبي أفضل الفعاليات والعروض والتجارب الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف مع بدء الإجازة المدرسية، كما تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي».

وأضاف: «نشكر شركاءنا الاستراتيجيين على الدعم الذي يقدمونه لإنجاح كل دورة من دورات مفاجآت صيف دبي، حيث تسهم هذه الشراكة الحقيقية في تقديم أفضل التجارب والأنشطة التي تمكن ضيوفنا من الاستمتاع بها خلال فصل الصيف، كما أنها تنشر الفرح والتشويق في أنحاء دبي، وإننا نتطلع قدماً لتقديم الأفضل لضيوفنا».

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