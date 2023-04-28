6 مليارات درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنمو 119 %

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلن 12 بنكاً وطنياً مدرجاً بالأسواق المحلية عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، بأرباح قاربت 17 مليار درهم. وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة أن الأرباح الصافية للبنوك الـ12 خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 زادت 16.2 % أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 14.63 ملياراً في الربع الأول.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، حيث قفزت أرباح البنك 119 % بالربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى مستوى قياسي، بلغ 6 مليارات، مسجلة أعلى أرباح ربع سنوية يحققها بنك إماراتي، بدعم ارتفاع الدخل، وانخفاض تكلفة المخاطر، ما يشير إلى نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة، كما يشكل هذا أيضاً ربعاً سنوياً قياسياً من حيث الدخل، الذي تجاوز 10 مليارات درهم لأول مرة على الإطلاق.

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