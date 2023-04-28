1.6 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «المشرق»، أمس، نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023، التي تظهر أداء قوياً، حيث تخطى إجمالي الأصول حاجز الـ 200 مليار درهم. وبلغت الأرباح التشغيلية 1,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 96 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي في دولة الإمارات وعبر البلدان الأخرى. وسجل البنك صافي أرباح قوياً بلغ 1.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، نتيجة تراجع تكلفة الائتمان بنسبة 58 % على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية.

نمو قوي

وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة «المشرق»: حقق المشرق نتائج مالية مذهلة خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي في الدخل التشغيلي وتحسن الكفاءة، إلى جانب التحسن الملحوظ في وضع المخاطر، حيث تضاعفت الأرباح التشغيلية بحوالي مرتين على أساس سنوي، وتخطى إجمالي الأصول حاجز الـ 200 مليار درهم إماراتي.

وأكد على مشاركة «المشرق» بقوة في منظومة الابتكار في دولة الإمارات، وأصبح أحد الأعضاء المؤسسين لبرنامج إطلاق المشاريع «Launchpad»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي.

وتعزز أداء البنك بفضل إطلاق العديد من المنصات والخدمات الرقمية، على المستويين المحلي والدولي، وعبر مختلف فئات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية.

وقد عزز «المشرق» أداءه الاستثنائي خلال الربع الأول، بمواصلة توسيع حضوره الجغرافي، وتنويع منتجاته وخدماته، والذي توج بحصوله على ترخيص لبدء خدماته المصرفية الرقمية في باكستان، والتوسع الكبير في مصر. وبفضل أدائه القوي ضمن هذه الأسواق وغيرها من الأسواق الدولية، حصد البنك، خلال الربع الأول، العديد من الجوائز المهمة في الإمارات، ومصر، والكويت، وقطر.

تعزيز الاستدامة

وأضاف: إذ تستعد لإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 28»، يواصل البنك تركيز جهوده على تعزيز الاستدامة، لتسليط الضوء على التزام البلاد بالممارسات البيئية والاجتماعية المسؤولة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، أحرز البنك تقدماً لافتاً في جهوده المتعلقة بالاستدامة، وحصل تقريرنا الخاص بالاستدامة على اعتراف من مؤسسة مستقلة، كونه يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي للبنك: الأداء المالي القوي للمشرق خلال الربع الأول من عام 2023، يؤكد على مرونة البنك، وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، فضلاً عن التزامه الراسخ بتحقيق قيمة غنية ومستدامة للمساهمين. وقد حافظ البنك على سيولة جيدة ومركز مالي قوي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.6 % حتى تاريخه، لتصل إلى 120.2 مليار درهم، وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 30.7 %، ليؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الدخل.

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