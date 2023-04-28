17 مليار درهم أرباح 12 بنكاً وطنياً في الربع الأول بنمو 16 %

المصدر: دبي- محمد عباس

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أعلن 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، بأرباح قاربت 17 مليار درهم.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة أن الأرباح الصافية للبنوك الـ12 خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 زادت 16.2% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 14.63 مليار درهم في الربع الأول 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق 6 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 601 مليون درهم للثلاثة أشهر الأولى بنمو 76%، مقارنة مع 342 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

أبوظبي الأول

وارتفع صافي أرباح «بنك أبوظبي الأول» في الربع الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 60% إلى 3.9 مليارات درهم، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022 وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5%.

وحقق بنك «أبوظبي التجاري» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 1.878 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.483 مليار درهم في الربع الأول من 2022، فيما زاد صافي الدخل من الفوائد 33% إلى 2.85 مليار درهم.

وحقق بنك المشرق ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 153.97% إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 630 مليون درهم في الربع الأول من 2022، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 96% إلى 1.8 مليار درهم.

دبي الإسلامي

وسجّل بنك «دبي الإسلامي» نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 12%، ليصل 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.345 مليار درهم في الربع الأول من 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو في صافي الربح بنسبة 54% في الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، مقابل 715 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من عام 2023 بنسبة 105%، حيث بلغت 450.3 مليون درهم، مقارنة بـ220.1 مليون درهم في الربع الأول 2022.

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.6% إلى 233.07 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 187 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

وسجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 151.8% على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بصافي ربح قدره 152 مليون درهم مقارنة بـ 60.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أم القيوين الوطني» إلى 139 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 44% مقارنة بنحو 96 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد إلى 54.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنحو 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 80.2%.

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