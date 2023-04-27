601 مليون درهم.. الإمارات الإسلامي يُسجّل ربحاً قياسياً في الربع الأول 2023

المصدر: البيان

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حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسي بلغ 601 مليون درهم للثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 74٪.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2023:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول

- ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية. فيما ثبتت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.3% منخفضة بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 424% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات والتغطيات الأضافية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية

- أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً كبيراً بنسبة 103% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- ارتفع صافي الربح ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 601 مليون درهم بزيادة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- تحسن صافي هامش معدل الربح إلى 4.72%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

- ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 77.9 مليار درهم

- ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 3% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 49.6 مليار درهم

- بلغت ودائع المتعاملين 57.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع

- جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 6.8% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 133%

- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.5% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7%، مركز رأس المال القوي للمصرف

- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وبهذه المناسبة قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

- إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن الإمارات الإسلامي من تحقيقها في الربع الأول من عام 2023. فقد نما صافي أرباح المصرف بنسبة 76٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 601 مليون درهم، مدعوماً بنمو قدره 74٪ في الدخل الإجمالي.

- في ظل استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، فإن هذا قد ساهم في ارتفاع مؤشر ثقة المتعاملين. وانعكس ذلك على زيادة الإقبال على منتجات الأفراد والنمو في الإنفاق باستخدام البطاقات وزيادة ودائع المتعاملين.

- أعلن المصرف عن التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغة قيمتها مليار درهم إماراتي، وهي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي. وسيدعم إصدار الصكوك قدرته على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي والتي إصدرتها وزارة المالية. وحقق الإصدار المستحق خلال ثلاث سنوات طلباً ملفتاً انعكس من خلال سجل الأوامر القوي الذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مما أتاح للإمارات الإسلامي تقليص معدل الربح إلى 5.05% بفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية.

- إننا في الإمارات الإسلامي، لدينا ثقة راسخة في قدرات المواهب الإماراتية، وقد تجاوزنا هدف التوطين الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونفخر اليوم بتحقيق واحد من أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 38٪ من إجمالي عدد الموظفين في المصرف.

- وحرصاً منه على تفعيل دوره في الخدمة المجتمعية، قام الإمارات الإسلامي بتقديم الدعم إلى المعوزين من خلال المساهمة بمبلغ 108 مليون درهم في عام 2022 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري. وسيواصل المصرف دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والقضايا النبيلة في عام 2023، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جهته قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

- حافظت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي على قوتها من خلال تحقيق نمو بنسبة 4% في إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 77.9 مليار درهم، مما يشير إلى قوة قدراتنا التشغيلية وإدارة المخاطر التحوطية.

- تُبرز نتائجنا القوية هذه جهودنا المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة إلى متعاملينا وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

- في ظل استمرار الإمارات الإسلامي في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، أطلق المصرف حملة عالمية لتسريع الابتكار في التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منصة "بلاج آند بلاي أبوظبي" العالمية الرائدة في مجال الابتكار. وتمثل الحملة دعوة لشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الرائدة والشركات المالية الناشئة للتقدم بمقترحات يمكن أن تعزز تجارب المتعاملين عبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري والإستقرار المالي.

- وتأكيداً على التزامنا بدعم وتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلق المصرف حملة «قم بمعاملات أكثر، اكسب أكثر» لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام حلول الخدمات التجارية للمصرف في معاملات الاستيراد والتصدير.

- وبصفته المصرف المفضل لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق المصرف مبادرة "أسبوعكم إماراتي" التي تمنح متعامليه الحاليين من المواطنين 7 أيام من الحسومات والعروض الحصرية وفرصة للفوز بجوائز كبرى.

- وإنه من دواعي سرورنا أن نحصل على جوائز تقديرية على عروضنا المصرفية الرائدة في السوق وتجربة المتعاملين ومنتجاتنا المصرفية المبتكرة. فقد حصد المصرف ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز مجلة "إسلامِك فاينانس نيوز 2022"، كما حصل على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" لتميزه في العروض والخدمات المصرفية التي تركز على المتعاملين، وجائزة "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة" تقديراً لالتزامه بالتجارب المصرفية الرقمية التي تركز على المتعاملين، وجائزة "أفضل عرض رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة" لعرضه المصرفي الرقمي التحويلي وتكامله التكنولوجي الرائد في القطاع. بالإضافة لذلك، حصل المصرف أيضاً على لقب "المصرف المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ابتكاراً" من مجلة إنترناشونال فاينانس.

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