74 % نمو أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 601 مليون

المصدر: دبي- البيان

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حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً، بلغ 601 مليون درهم للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 74%.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع، وارتفاع معدلات الربح، الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول

كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 424% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب نمو التمويلات والتغطيات الإضافية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية، وتحسن صافي هامش معدل الربح إلى 4.72% وزد إجمالي الأصول بنسبة 4% عن نهاية عام 2022، ليصل إلى 77.9 مليار درهم، وبلغت ودائع المتعاملين 57.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع.

ارتفاع الثقة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية، التي تمكن الإمارات الإسلامي من تحقيقها في الربع الأول، مشيراً إلى أن استمرار دولة الإمارات بتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي قد أسهم في ارتفاع مؤشر ثقة المتعاملين، وانعكس ذلك على زيادة الإقبال على منتجات الأفراد والنمو في الإنفاق باستخدام البطاقات وزيادة ودائع المتعاملين.

وأضاف: أعلن المصرف عن التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم، والبالغة قيمتها مليار درهم، وهي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي، وحقق الإصدار المستحق خلال ثلاث سنوات طلباً لافتاً، انعكس من خلال سجل الأوامر القوي، الذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مما أتاح للإمارات الإسلامي تقليص معدل الربح إلى 5.05% بفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية.

توطين

وشدد على الثقة الراسخة بقدرات المواهب الإماراتية، وقال: تجاوزنا هدف التوطين، الذي حدده المصرف المركزي، ونفخر اليوم بتحقيق أحد أعلى معدلات التوطين بالقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 38% من إجمالي عدد الموظفين.

وقال: حرصاً منه على تفعيل دوره في الخدمة المجتمعية قام المصرف بتقديم الدعم إلى المعوزين من خلال المساهمة بـ 108 ملايين درهم في 2022، من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.

حلول مبتكرة

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: تُبرز نتائجنا القوية هذه جهودنا المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة إلى متعاملينا، وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

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