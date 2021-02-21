دبي تعيد إحياء روابط قطاع الأغذية العالمي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ينطلق اليوم معرض جلفود 2021 في مركز دبي التجاري العالمي أول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام، بمشاركة 2500 من أبرز علامات قطاع الأغذية لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.

ويستهدف المعرض الذي يعقد وسط إجراءات صارمة للسلامة والأمان الصحي، إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسية في منظومة القطاع، من الوفود الحكومية ووزارات التجارة إلى شركات التصنيع ورواد الابتكار، على مدار خمسة أيام.

وتأكيداً على أهمية الفعالية، يُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد؛ والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة؛ والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية.

وعلى هامش المعرض، ستستضيف قمة جلفود للابتكار وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي وسلسلة التوريد والطعام المستدام والتركيز على تفضيلات المستهلكين.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في المركز التجاري لـ«البيان» إن القطاع واجه العام الماضي تحديات مثل الأمن الغذائي بالتوازي مع الحاجة التي فرضتها العمليات التشغيلية الجديدة إلى تطوير حلول سلسلة التوريد، وهي مجالات ستكون حاضرة خلال المعرض.

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