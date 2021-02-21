حضور إيطالي قوي عبر 200 شركة

المصدر: دبي - البيان

تشارك إيطاليا في معرض غلف فود بأكثر من 120 شركة ومؤسسة ضمن حملة «الطعم الإيطالي الاستثنائي»، للترويج لمنتجات الطعام الإيطالي، حيث ستعرض الشركات الإيطالية تشكيلة واسعة من المنتجات الإيطالية بما في ذلك زيت الزيتون ومواد المعجنات والأجبان والقهوة الإيطالية والطعام العضوي والأطعمة «الخالية من»، والباستا والصلصات والبهارات والكمأة والأطعمة المعلبة والكثير من المنتجات المفضلة الأخرى.





وقال نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات: مع تزايد نجاح الطعام الإيطالي حول العالم فإننا نفخر بالإسهام في الترويج للثقافة الإيطالية وتراث المطبخ الإيطالي، مع ربط تاريخ بلادنا وخبراتنا بتحديات الحاضر والمستقبل فإن هدفنا هو تسليط الضوء على كيف للإبداع أن يمزج الأصالة بالمعاصرة وكيف يسهم ذلك في تحسين حياتنا وصحتنا، ونحن نؤمن أن الطعام ذا الجودة العالية يجمع الناس مثل الجمال، لذا اخترنا شعار «الجمال يجمع الناس» ليكون شعار مشاركتنا في إكسبو 2020.



وخلال فترة انعقاد معرض الطعام (21-25 فبراير) سيقوم معرض الطعام الإيطالي بتقديم تشكيلة واسعة من عروض الطهي والتي سيتكفل بها كبار الطهاة الطليان المقيمون في دبي والمتخصصون في الطعام الإيطالي العريق، وكذلك دروس يقدمها الشيف الإيطالي الشهير نوربرت نيديركوفلر الحائز على تصنيف ميشلين 3 نجوم في 21 فبراير.

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