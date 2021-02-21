30 جهة فرنسية تعرض منتجات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، عن مشاركتها في معرض «جلفود 2021»، حيث تقوم 30 جهة بعرض منتجات جديدة، بما في ذلك شركات ذات شهرة عالمية وأخرى وافدة حديثاً إلى السوق.



وقال فريدريك سابو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: إن الجهات العارضة متخصصة في صناعة حليب اللوز ومنتجات الألبان العضوية والوجبات الخالية من الغلوتين وغيرها. وبينما تعرض العلامات التجارية الفرنسية أحدث المنتجات للزوار، فإنها ستولي أهمية بالغة للالتزام بإجراءات السلامة المحددة من قبل القائمين على هذه الفعالية.



وإلى جانب اكتشاف الزوار لمختلف النكهات والأذواق الرائعة المقدمة من قبل صناعة الأغذية الفرنسية، فإنهم سيكونون على موعد مع الطبعة الأولى لتحدي الطعام «تايست فرانس إكسبيرينس» والتي تدعو المشاركين للمشاركة بألعاب تخمينية حول المنتجات المعروضة وجمع طوابع على جوازاتهم الخاصة. وستتاح للمشاركين بعد ذلك فرصة لتلقي سلة هدايا تقدمها الشركات الفرنسية المشاركة في مسابقة «تايست فرانس إكسبيرينس».



ويعد المعرض فرصة مهمة للزوار ليحظوا بلقاء العارضين في الأجنحة الفرنسية لمشاركتهم تاريخ علاماتهم التجارية وأسرار التصنيع وجودة موادهم الخام وقيمتهم المضافة التنافسية. وهذا العام يتم تنظيم الأجنحة الفرنسية بالشراكة مع «إيفيان»، المياه المعدنية الأولى في العالم، و«بادوا» العلامة التجارية للمياه المعدنية الفوارة.



وتحتل فرنسا المرتبة التاسعة كأكبر مورد للمنتجات الغذائية إلى الإمارات بما يقارب 1.77 مليار درهم (400 مليون يورو) من الصادرات خلال 2019. ومن هذا المنطلق، فإن معرض «جلفود» بما يمثله من أهمية في مجال صناعة الأغذية، هو المكان الأمثل لتقديم أحدث منتجاتها، توقيع الصفقات وتعزيز التعاون بين العديد من البلدان في العالم.

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