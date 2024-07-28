مطار دبي يستحوذ على 70 % من المسارات الأكثر ازدحاماً إقليمياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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رسخ مطار دبي الدولي صدارته على مستوى أكثر خطوط الطيران نشاطاً في المنطقة خلال يوليو الجاري مع استحواذه على 70 % من المسارات الأكثر ازدحاماً في المنطقة.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن 7 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً تنطلق من مطار دبي أو تتجه إليه، الأمر الذي يؤكد أن مطار دبي بات محوراً عالمياً لحركة الطيران الدولية. حيث جاء نشاط الحركة عبر مطار دبي الدولي بدعم توسع الناقلات الوطنية وانتعاش التدفقات السياحية ونشاط سياحة المعارض والمؤتمرات.

وجهات جديدة

كما ساعد قيام الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» باستهداف وجهات جديدة وزيادة أعداد الرحلات والطائرات على الوجهات الحالية في زيادة تدفقات السائحين وإنعاش الحركة عبر المسارات المختلفة عبر دبي.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، احتل مسار القاهرة - جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال يوليو بنحو 466.5 ألف مقعد.

وجاء مسار دبي - الرياض في المرتبة الثانية إقليمياً بنحو 367.3 ألف مقعد، تلاه مسار القاهرة - الرياض في المركز الثالث بنحو 360.7 ألف مقعد، في حين جاء في المركز الرابع مسار دبي - لندن هيثرو بإجمالي 261 ألف مقعد.

مسارات

وتبوأ مسار مومباي - دبي المركز الخامس بإجمالي 244.9 ألف مقعد، ثم مسار دبي – جدة المركز السادس من حيث أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة بنحو 241.6 ألف مقعد، وفي المرتبة التالية جاء مسار دبي - الكويت واحتل المركز السابع بنحو 214 ألف مقعد، ثم مسار دلهي - دبي مع 203.5 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار الدوحة لندن هيثرو بنحو 194 ألف مقعد ثم مسار المنامة - دبي بـ 188 ألف مقعد.

وكشفت بيانات «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي احتفظ بموقعه أكبر مطار دولي من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة خلال شهر يوليو الجاري، مسجلاً أكثر من 5.12 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10.2 ملايين في الاتجاهين)، ليواصل بذلك تصدره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي.

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