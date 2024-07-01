معمّرة جزائرية تسافر على متن طيران الإمارات

المصدر: البيان

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نقلت طيران الإمارات، المعمّرة الجزائرية رشيدة صماتي البالغة من العمر 101 عاماً، وحضرت المعمّرة الجزائرية إلى المطار مع حفيدها ومرافقتها صباح السبت الماضي، وكان في استقبالهم فريق مخصص من طيران الإمارات لتسهيل عملية السفر، ونقلها عبر المسار السريع للدرجة الأولى وصولاً إلى صالة طيران الإمارات ومن ثمّ إلى مقصورة الدرجة الأولى.

ونقلت طيران الإمارات المعمّرة الجزائرية في رحلتها المجدولة من دبي إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارتها لعائلتها في دبي، والتي تزورها للمرة الثالثة، حيث عبّرت عن امتنانها لفريق طيران الإمارات على اهتمامهم، وقالت: "قضيت وقتاً رائعاً خلال رحلتي على متن طيران الإمارات خلال قدومي إلى دبي، وطاقم الطائرة كانوا لطفاء للغاية".

وأضافت: "أتطلع إلى رحلة العودة إلى الجزائر وتجربة مقصورة الدرجة الأولى لطيران الإمارات. كان استقبالهم مميزاً في صالة مطار دبي، وأنا ممتنة لحفاوة الاستقبال".

وتتذكر رشيدة، المولودة في الجزائر في شهر فبراير 1923، ذكريات أول رحلاتها الجوية والتي كانت مع زوجها إلى باريس عندما كانت بعمر 21 عاماً، وأشارت إلى أنها تفضّل السفر مع طيران الإمارات نظراً لخدماتها فائقة الجودة وتركيزها الراسخ على راحة العملاء على الأرض وفي الأجواء.

وعن زيارتها لدبي، أشارت المعمرة الجزائرية إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة لها إلى دبي حيث يعيش أفراد من عائلتها، وهي تحب الحياة في الإمارة لا سيما سهولة التنقل والحركة والرعاية الطبية المتميزة إلى جانب أجوائها المفعمة بالحياة، وتمنت رشيدة العودة لزيارة دبي مجدداً.

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