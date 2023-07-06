«سيمبل فلاينغ»: مطار دبي الأفضل عالمياً لرحلات الترانزيت

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدر مطار دبي الدولي قائمة أفضل 5 مطارات على مستوى العالم لرحلات التوقف العابر «ترانزيت»، وهي القائمة التي نشرها موقع «سيمبل فلاينغ» الشبكي البريطاني، المتخصص في شؤون الطيران. وذكر الموقع في التقرير المُرفق بالقائمة، أن مطار دبي الدولي يعكس مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مرموقة، تشتهر بالفخامة الفائقة.

ولذا، فإن المطار مُزوّد بمساحة شاسعة مخصصة للتسوق، وتزخر بالمتاجر الفخمة، التي تحمل علامات تجارية معروفة على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال «أرماني»، «هوجو بوس»، «تشانيل»، «تيفاني أند كو»، «رولكس»، وغيرها العديد. وأضاف التقرير أن المطار يتيح أيضاً للمسافرين المتوقفين به، فرصة ابتياع العطور، المشروبات، والهدايا، وغيرها من السلع الفاخرة، من منفذ سوق دبي الحرة.

وأوضح التقرير أن مطار دبي الدولي، يتيح لمسافري التوقف العابر، العديد من وسائل الرفاهية الأخرى، بخلاف التسوق الفاخر، ومنها مركز للياقة البدنية، مفتوح على مدار الساعة، حمام سباحة كبير، وغرفة لحفظ الأغراض الشخصية، مزوّدة بوحدات للاستحمام، فضلاً عن العديد من الحدائق المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي. وعلاوة على ذلك، فإن المسافرين المتوقفين في المطار لفترات طويلة، يمكنهم النوم في كبائن عازلة للصوت، ومخصصة للنوم، يُطلق عليها اسم «مُكعبات الغفوة»، وهي مجهزة بأسرّة وأجهزة تلفاز ذات شاشات تعمل باللمس.

وكانت المطارات الأربعة الأخرى على القائمة، هي: مطار شيفول الدولي بالعاصمة أمستردام، مطار ميونخ الدولي، مطار هونغ كونغ الدولي، ومطار هارتسفيلد- جاكسون الدولي، بمدينة أتلانتا الأمريكية، والتي نالت المراكز من الثاني إلى الخامس، على التوالي.

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