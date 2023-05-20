مطار دبي الدولي يلتحق بمحفظة تبريد «إمباور»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أنها باتت رسمياً مزوّد تبريد المناطق الرئيسي والوحيد لمطار دبي الدولي، بطاقة إجمالية تصل إلى 110,000 طن تبريد، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وجاء ذلك بعدما استحوذت المؤسسة على حق تشغيل أصول تبريد المطار، وربطها بعملياتها في الإدارة والتشغيل والإنتاج والتوزيع، تنفيذاً لبنود صفقة الاستحواذ التي أبرمها الطرفان في نهاية 2021، بقيمة 1.1 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نشهد اليوم صورة جلية لتميز الشراكات الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لتؤسس المدينة نموذجاً فريداً في هذا النوع من الشراكات الحيوية على مستوى العالم، مؤكداً سموه حرص دبي على تقوية هذه الشراكات الاستراتيجية بوصفها واحدة من أهم ركائز نمو وازدهار اقتصاد الإمارة.

مراسم استحواذ

حضر مراسم عملية الاستحواذ من «مؤسسة مدينة دبي للطيران» إلى محفظة «إمباور»، معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التي تمت بين خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور».

وأعلنت «إمباور»، عن نجاح عملية الاستحواذ على حق تشغيل 5 محطات مع مرافقها ومجمعاتها بمطار دبي الدولي من «مؤسسة مدينة دبي للطيران»، وتميزت عمليات الاستحواذ بالمرونة والسلاسة والحرفية العالية.

وأوضحت «إمباور»، أن محفظتها في تبريد المناطق، وبالتزامن مع التحاق مطار دبي، الأكبر في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين بها، باتت تضم أكبر مشاريع دبي التي شكلت قصص نجاحها، وغيرها من المشروعات المتميزة التي تمثل علامات فارقة في مسيرة تطورها.

ومن أبرز هذه المشاريع «مركز دبي المالي العالمي» و«مركز دبي التجاري العالمي» و«مدينة دبي الطبية» و«ميدان» و«مدينة دبي للاستوديوهات» و«مدينة دبي الملاحية» و«دبي لاند» و«نخلة جميرا» و«جي بي آر» و«جزيرة بلووترز» و«الخليج التجاري»، إضافة إلى مجموعة من أشهر ناطحات السحاب في العالم في مختلف مناطق دبي وغيرها من المشروعات العملاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات دبي وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتقوم «إمباور» اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الإمارات والعالم».

نموذج رائد

وقال خليفة الزفين: «بذلنا كل الجهود المطلوبة لإتمام نجاح هذه الصفقة التي تعد نموذجاً رائداً للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص التي أعلنت عنها حكومة دبي. وإننا على ثقة تامة من قدرة «إمباور» على تقديم خدمات تبريد المناطق بمعايير ترتقي إلى مستوى تجربة العملاء العالمية التي تقدمها مطارات دبي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم».

رحلة تفوق

وقال أحمد بن شعفار: دشنت المؤسسة صفحة جديدة في رحلة تفوقها وريادتها في تاريخ تبريد المناطق، إلى جانب صدارتها لهذه الصناعة عالمياً. وبصفتها أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، تؤكد «إمباور» التزامها نحو أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين، وتقديم خدمات تبريد بمعايير متفوقة، بطاقة 110,000 طن تبريد ما يعادل استهلاك برج خليفة الأعلى في العالم بـ11 مرة».

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