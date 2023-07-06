40 مليون قطعة شوكولاتة تقدمها طيران الإمارات لمسافريها سنوياً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت طيران الإمارات عن أنها تقدم أكثر من 40 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة لمسافريها كل عام، لإضفاء لمسة مترفة إضافية إلى تجربة سفرهم على مختلف الدرجات.

وأشارت الناقلة في إطار استعدادها للاحتفاء باليوم العالمي للشوكولاتة، الذي يحل في السابع من يوليو، إلى أنها تقدم مجموعة متنوعة من الشوكولاتة ضمن خدمة الوجبات المميزة التي توفرها للمسافرين على جميع الدرجات إلى 140 وجهة حول العالم.

وقدمت طيران الإمارات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، 35 مليون قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية، وأكثر من 160 ألف قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية الممتازة منذ إطلاقها في يونيو 2022، بالإضافة إلى 4 ملايين زوج من الشوكولاتة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

كما قامت طيران الإمارات بتقديم علب شوكولاتة كبيرة لمسافري الدرجة الأولى اعتباراً من ديسمبر 2022، مما أتاح للمسافرين المتميزين فرصة التمتع بتذوق بعض النكهات الفريدة للشوكولاتة واصطحابها معهم، وتم في هذا الإطار تقديم أكثر من 36000 صندوق في الأشهر الستة الماضية.

وتتعاون طيران الإمارات بشكل وثيق مع نخبة منتقاة من أشهر منتجي الشوكولاتة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم.

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