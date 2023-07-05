رحلة طيران الإمارات الافتتاحية تقلع من دبي إلى مونتريال

المصدر: دبي - البيان

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أقلعت رحلة طيران الإمارات "إي كيه 243" من مطار دبي الدولي صباح اليوم، مدشنةً بذلك أول خدمة ركاب إلى عاصمة مقاطعة كيبيك الثقافية، التي ستصبح اعتباراً من اليوم البوابة الثانية للناقلة في كندا. وسافر 339 راكباً على طائرة الإمارات البوينج 777-300ER، بمن فيهم وفد من كبار الشخصيات ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في دولة الإمارات.

وتعزز الخدمة اليومية الجديدة إلى مونتريال رحلات طيران الإمارات السبع أسبوعياً إلى تورنتو، وتصل بشبكة خطوط الناقلة في أميركا الشمالية إلى 14 وجهة، وإجمالي 18 وجهة عبر الأميركتين. وتوفر الخدمة للمسافرين إلى كندا اتصالاً مريحا عبر دبي من نقاط مثل لبنان والهند وإيران وفيتنام وماليزيا وتايلاند وجنوب أفريقيا.

كما تلبي الخدمة المباشرة بين دبي ومونتريال الطلب على السفر من العملاء للعمل والسياحة، بالإضافة إلى زيارة العائلة والأصدقاء من الكنديين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لكون مونتريال موطناً لعدد من الجامعات ذات المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يحظى الخط الجديد بإقبال كبير من طلبة الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا والشرق الأقصى الذين يتابعون دراستهم الجامعية في كندا.

وسافر على الرحلة الافتتاحية إلى مونتريال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركتين، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة في طيران الإمارات. وكان في وداع الوفد بمطار دبي الدولي سعادة رادها كريشنا بانداي سفير كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقاد طائرة الإمارات في الرحلة الافتتاحية إلى مونتريال القبطان طلال الحمادي (إماراتي) والقبطان ديفيد ريني (كندي) والضابط أول عمر الحمادي (إماراتي) والضابط أول فيليكو فيليوفيتش (كندي).

وطائرة الإمارات التي تعمل على خط مونتريال الجديد من طراز بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و304 مقاعد رحبة ومريحة في الدرجة السياحية.

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