مجموعة الإمارات تنظم حملة توظيف عالمية

المصدر: دبي- البيان

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تضع مجموعة الإمارات الأساس لمرحلة نمو كبيرة ومتواصلة مستقبلاً بجهود ضخمة لتوظيف أفضل العقول والمواهب على مستوى العالم عبر 180 دوراً فريداً. وتتطلع المجموعة إلى اختيار أفراد طاقم الطائرة والطيارين والمهندسين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ووكلاء خدمة العملاء في كل من طيران الإمارات ودناتا. وعلى الرغم من ظروف سوق العمل الصعبة على مستوى العالم، إلا أن مجموعة الإمارات اختتمت سنتها المالية في 31 مارس الماضي بأكثر من 102 ألف موظف، بعد أن استقبلت 17160 موظفاً في أدوار مختلفة على مدار السنة.

وقال أوليفيه غرومان، نائب رئيس أول للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: "راكمت مجموعة الإمارات سمعة مجليّة كجهة عمل مفضلة وكقوة رائدة في مجال الطيران. ويتطلع الناس للمشاركة في قصة نمو المجموعة وطموحاتها بالإضافة إلى العمل والعيش في دبي، التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم أماناً وتنوعاً ثقافياً وديناميكية. لقد تلقينا خلال السنة المالية الماضية نحو 2.7 مليون طلب على مستوى العالم لأدوار عبر المؤسسة. ونحن نستخدم أحدث التقنيات، مثل التقييمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التوظيف الأخرى من الدرجة الأولى لحصر المرشحين في قوائم مختصرة والاختيار والرد على بأكثر الطرق كفاءة وفعالية، ذلك أن تركيزنا ينصب على توظيف أفضل المواهب وأذكى العقول والأكثر ملاءمة للأدوار المختلفة التي تدعم وتدفع نمونا وتوسعنا في المستقبل".

وتتزامن أحدث حملات توظيف أفراد طاقم الطائرة والطيارين مع أكثر الأوقات إثارة في تاريخ طيران الإمارات، بعد عام من النتائج المالية القياسية وحصة الأرباح واستمرار النمو وتوسيع الشبكة والبدء في استلام الأسطول الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X اعتباراً من عام 2024، وازدهار سوق السفر والآفاق الإيجابية بشكل عام.

طاقم الطائرة

تنظم طيران الإمارات أياماً مفتوحة وفعاليات بالدعوة فقط، تغطي مئات المدن عبر القارات الست على مدار العام، بحثاً عن أفضل الكفاءات لتزويد العملاء بتجربة متميّزة على متن الطائرة. وجرى التخطيط لعملية التوظيف بعناية بحيث تكتمل في غضون يوم واحد، والاتصال بالمرشحين في غضون 48 ساعة من التقييم.

ويمثل مجتمع طاقم الضيافة في طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أفراداً من أكثر من 140 جنسية، يتحدثون حوالي 130 لغة ويقدمون خدمات متميّزة.

الطيارون

تنظم طيران الإمارات سلسلة من الأيام المفتوحة لتوظيف طيارين في المملكة المتحدة وإيرلندا- دبلن ومانشستر ولندن غاتويك ولندن ستانستيد في أغسطس المقبل، وذلك بعد اختتام حملات التوظيف بنجاح في بودابست ومدريد ولشبونة في يونيو الماضي. ومن المقرر عقد جلسة معلومات عبر الإنترنت يوم 19 يوليو الجاري في تمام الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت دبي.

ويعمل طيارو طيران الإمارات على قيادة واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها تطوراً في العالم، يتكون من 260 طائرة إيرباص A380 وبوينج Boeing 777، ويخدم نحو 150 وجهة في قارات العالم الست وعبر جميع التضاريس، بما في ذلك القطب الشمالي. واستقبلت طيران الإمارات منذ عام 2022 أكثر من 900 طيار جديد في برامج التوظيف الثلاثة: قباطنة الالتحاق المباشر، والقيادة المعجلة، والضباط الأوائل.

قبطان الالتحاق المباشر لطائرة A380: البرنامج مصمم لذوي الخبرة القيادية لطائرات الإيرباص الحديثة ذات الجسم العريض مثل A330 وA340 وA350 وA380.

القيادة المعجلة: البرنامج مصمم لقباطنة الإيرباص ذوي الخبرة، الذين يقودون حالياً طائرات الممر الواحد على المسارات الإقليمية.

ضابط أول: البرنامج مصمم لأولئك الذين لديهم خبرة في قيادة طائرات متعددة المحركات والطاقم، ولديهم رخصة طيار نقل جوي سارية المفعول ATPL.

المهندسون

تخطط "الإمارات للهندسة" لتنظيم أيام مفتوحة في أستراليا وكندا والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل. ومع تشغيل أسطول مكون من 260 طائرة ذات جسم عريض في الأسطول، وأكبر برنامج تحديث في صناعة الطيران يجري تنفيذه محلياً، وقرب انضمام طائرات A350 و777X إلى الأسطول، فإن طيران الإمارات تعمل لاستقطاب 75 فنياً متخصصاً وأكثر من 400 وظيفة في هندسة صيانة الطائرات وأدوار الدعم الهندسي.

متخصصو تكنولوجيا المعلومات

تهدف مجموعة الإمارات إلى توظيف أكثر من 400 متخصص في تكنولوجيا المعلومات من ذوي المهارات المناسبة لمجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات وDevOps والسحابة المختلطة والتسليم السريع وإدارة المنتجات التقنية ومقر العمل الرقمي والأمن السيبراني وهندسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وإدارة الخدمات.

ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الإمارات على مشاريع عبر B2C وB2B، ودعم وظائف وعمليات لأكثر من 40 علامة تجارية وشركة في دبي والعالم. ويستخدم الفريق أدوات وتقنيات وأنماطاً متقدمة، بما فيها الخدمات السحابية والروبوتات وDevOps والقياسات الحيوية وتطوير الويب والهاتف المحمول ولغات البرمجة الحديثة.

ويقدم فريق تكنولوجيا المعلومات أحدث التقنيات والتطبيقات لعمليات طيران الإمارات، ويطور واجهات عملاء مرنة وسهلة الاستخدام، ويستخدم تحليل البيانات المتعمق، وينفذ تعليم الآلات والروبوتات بالشراكة مع قادة الصناعة.

خدمة العملاء

تمثّل أدوار خدمة العملاء في مجموعة الإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح للذين يتطلعون إلى العمل في مجال الطيران، والتفاعل مع الناس من جميع أنحاء العالم وأن يكونوا واجهةً لعلامة تجارية مميزة وأعضاء في فريق محترف. وتعمل المجموعة على استقطاب أفراد مميزين سيحصلون على تدريب مكثف قبل الانضمام إلى دائرة خدمات المطار في طيران الإمارات أو دناتا أو خدمة "مرحبا" أو مراكز الاتصال. ويمكن لأولئك الذين يشغلون مناصب خدمة العملاء العمل إما في وظائف بدوام كامل أو بدوام جزئي، والاستمتاع بالمرونة لتحقيق أهداف حياتهم المهنية وأسلوب حياتهم.

وتعمل مجموعة الإمارات أيضاً على توظيف كفاءات في جميع الدوائر والأقسام، بما في ذلك دناتا والإمارات للشحن الجوي وخدمات المطار.

وتقدم مجموعة الإمارات سلسلة من المزايا المصممة للموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك تذاكر الطيران المخفضة للموظفين والعائلة والأصدقاء، ورواتب مجزية معفاة من الضرائب، وبدلات الإقامة والنقل، والتأمين على الحياة والتغطية الطبية والمكافآت المالية. وتقدم بطاقة الإمارات البلاتينية للموظفين آلاف العروض الحصرية والامتيازات من مئات العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والترفيه والخدمات والضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

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