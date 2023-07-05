أكثر من مليون طفل على رحلات طيران الإمارات كل عام

المصدر: دبي - البيان

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رسخت طيران الإمارات مكانتها ناقلةً مفضلة للعائلات، حيث يسافر على رحلاتها أكثر من مليون طفل حول العالم كل عام، خصوصاً في شهر يوليو عند انتهاء العام الدراسي وانطلاق الأطفال لقضاء العطلات الصيفية برفقة عائلاتهم. وتضم قائمة الجنسيات العشر الأولى للأطفال المسافرين على رحلات طيران الإمارات كلاً من بريطانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان وأستراليا والإمارات وروسيا وفرنسا وألمانيا والسعودية، حيث يسافر الأطفال من جميع الجنسيات في جميع أنحاء العالم مع طيران الإمارات، وينعمون خلال رحلاتهم بخدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم.

تحرص طيران الإمارات في جميع المطارات الدولية على توفير خدمة أولوية الصعود إلى الطائرة للعائلات، لتقليص فترة انتظار الأطفال، وتمكينهم من الاسترخاء في مقاعدهم على متن الطائرة بشكل أسرع.

تُقدَّم وجبات الأطفال على كل رحلات طيران الإمارات، في جميع الفصول، وقد راعت الناقلة في تطوير هذه الوجبات أن تكون لذيذة ومغذية، مع الكثير من العناصر الغذائية الخفيفة، التي تقدم على صينية وجبات ملونة مصممة خصيصاً، وتشمل وجبات الأطفال الأطعمة المفضلة لهم، بما في ذلك البيرغر مع الجبن، والناجتس، والبيتزا.

يتيح نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي للأطفال خيارات ترفيهية غير محدودة، حيث يمكنهم مشاهدة أحدث الأفلام، بما في ذلك «طريق الماء»، «أفاتار»، «شازام»، «غضب الآلهة»، «الأبراج المحصنة والتنينات: تكريم اللصوص»، «حراس المجرة 3» و«سوبر ماريو بروس». وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من الأفلام المفضلة للأطفال، بما في ذلك مجموعة ديزني الكلاسيكية الجديدة، وأفلام «استوديوهات مارفل» و«حرب النجوم»، وسلسلة أفلام هاري بوتر.

ويوفر نظام الترفيه الجوي أيضاً الكثير من البرامج التلفزيونية للأطفال من إنتاج «سي بيبيز»، «نيكولوديون»، تلفزيون ديزني» و«كارتون نتوورك». كما يمكن للأطفال تنظيم تجربة المشاهدة الخاصة بهم قبل رحلتهم، وذلك ببساطة عن طريق التصفح والاختيار المسبق للأفلام أو البرامج التلفزيونية عبر تطبيق طيران الإمارات.

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