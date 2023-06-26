نشاط استثنائي في السفر من وإلى دبي خلال العيد

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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تؤكد الحجوزات الأولية وتوقعات شركات الطيران ومطارات دبي والخبراء ارتفاع حركة السفر من وإلى دبي إلى مستويات تاريخية خلال عطلة عيد الأضحى التي تتزامن مع إجازة المدارس في الإمارات والمنطقة في ظل زيادة استثنائية في الطلب على السفر من قبل العائلات والأفراد.

ويتوقع مطار دبي الدولي أن يشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الأضحى التي تبدأ منتصف هذا الأسبوع وتستمر 6 أيام، حيث سيستقبل المطار نحو 3.5 ملايين مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر.

أعداد المغادرين

ووصلت الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 وحتى 25 يونيو الجاري، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت 24 يونيو، في حين سيكون يوم الثاني من يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث سيتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 آلاف مسافر.

ذروة السفر

وقالت طيران الإمارات: إن أعداد المسافرين المغادرين ستصل إلى ذروتها بشكل خاص قبل عيد الأضحى واعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وتتوقع طيران الإمارات، وفق الحجوزات الأولية، مغادرة أكثر من 80 ألف مسافر يومياً في الأيام المزدحمة، وتنصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة.

موسم مزدحم

وأفادت فلاي دبي أنها تستعد لموسم صيفي استثنائي آخر هو الأكثر ازدحاماً في تاريخ الناقلة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تنقل الشركة أكثر من 4.5 ملايين مسافر خلال الفترة بين 1 يونيو الجاري و30 سبتمبر المقبل عبر شبكتها المتنامية. وخلال فترة السفر المزدحمة في عيد الأضحى: زادت الشركة سعتها المقعدية بنسبة 20 % على عدد من الوجهات المختارة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو المقبل.

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر: إن هناك ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى نتيجة عدة أسباب تتمثل أولاً في وجود رغبة كبيرة في السفر بعد فترة الجائحة، وثانياً طول فترة الإجازة التي تصل إلى 6 أيام، لأنها تتصل مع عطلة نهاية الأسبوع، وثالثاً أن عطلة عيد الأضحى الحالية تعتبر بداية عطلة المدارس الصيفية.

تدفق الخليجيين

وقال صلاح منصور، المدير التنفيذي لـ«إس تي إس» في مجموعة دبي لينك: إن الطلب على السفر وصل إلى مستويات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى في ظل وجود رغبة كبيرة من قبل العائلات والأفراد بالسفر إما بغرض السياحة والترفيه أو للوافدين بغرض العودة لبلدانهم وعائلاتهم، مشيراً إلى تنامي الطلب على الرحلات القادمة إلى دبي، لاسيما من الوجهات الخليجية والإقليمية. وأضاف: إن ارتفاع الطلب على السفر خلال الفترة من 24 يونيو ولغاية 4 يوليو رافقه ارتفاع في أسعار التذاكر، مشيراً إلى أن الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب على السفر بالنسبة للوافدين أما الطلب على السفر بغرض السياحة فقد تركز على وجهات تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية وفرنسا وألمانيا وغيرها.

وأوضح صلاح منصور أن كثيراً من شركات الطيران استعدت لذروة الموسم من خلال إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، من خلال إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب، مشيراً إلى أن زيادة السعة المقعدية تكون بشكل دوري بالنسبة لشركات الطيران، وخصوصاً خلال المواسم والأعياد.

وقال ياسين دياب مدير عام وكالة الفيصل للسفريات والسياحة: إن هناك طلباً كبيراً على السفر قبيل وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، ما وفر فرص خيارات أكبر للسفر خارج الدولة، سواء بغرض السياحة والترفيهية أم بغرض زيارة الأهل بالنسبة للوافدين.

وأضاف: إن أسعار التذاكر بدورها شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتوازي مع ارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن الفروق السعرية بين الطيران التجاري والاقتصادي تكاد تختفي إذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف التشغيلية لشركات الطيران التجاري، والوجبات التي تقدمها، وأوزان الحقائب التي يسمح للركاب بحملها، إلى جانب بعض الخدمات التي توفرها هذه الشركات.

وأكد ياسين دياب أن المميز هذا العام هو ارتفاع نسب إشغال الرحلات القادمة من بعض الدول الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال على الرحلات المتجهة إلى العواصم والمدن العربية، وخصوصاً مصر والأردن ولبنان وسوريا من المتوقع أن تصل إلى حدها الأعلى خلال الأيام التي تسبق العيد.

برامج سياحية

من جهته قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي للسياحة: إن عطلة عيد الأضحى المبارك ستكون موسماً استثنائياً من حيث حجم الطلب على السفر الذي ارتفع بشكل كبير مقارنة مع الأيام العادية.

وأوضح أن الطلب على السفر يأتي من قبل العائلات الإماراتية التي ترغب بقضاء برامجها السياحية في الخارج أو الوافدين الذين يرغبون بزيارة عائلاتهم، لاسيما أن عطلة العيد تأتي مع بداية العطلة الصيفية للمدارس. وأشار سعيد العابدي إلى أن الفترة الحالية تشهد تنافساً بين شركات الطيران على الاستفادة من عطلة العيد من خلال استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المسافرين والسياح عبر إعداد برامج سياحية تناسب جميع الأذواق.

الإجازة المدرسية

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة «ويجو»: مع قدوم عطلة العيد والإجازة المدرسية ارتفع الطلب على الحجوزات بشكل كبير من وإلى الإمارات، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن عمليات البحث من دبي إلى الخارج وصلت إلى نحو 2.3 مليون عملية بحث خلال الفترة بين 1 إلى 21 يونيو الجاري، وبزيادة قدرها 41%؜ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف مأمون حميدان، إن أبرز الدول التي تتصدر عمليات البحث هي الهند ومصر والأردن وتركيا والمغرب والسعودية ولبنان وتايلاند والفلبين.

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