طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع «سياحة زامبيا»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقَّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم في مع «سياحة زامبيا» خلال معرض «سوق السفر العربي 2023» الذي اختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وصول السياح إلى زامبيا بالاستفادة من شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة التي تغطي 140 وجهة.

وقَّع مذكرة التفاهم بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا، وماتونغو ماتامواندي، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في زامبيا (ZTA) بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وناقش الجانبان بموجب هذه المذكرة سبل التعاون في المبادرات الرئيسية لتعزيز الترويج للوجهة ضمن شبكة طيران الإمارات وامكانية تنظيم حملات إعلانية وتسويقية لجذب السياح إلى زامبيا.

كانت طيران الإمارات قد أطلقت عملياتها إلى زامبيا في عام 2012 وتشغل حالياً رحلة يومية إلى العاصمة لوساكا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز