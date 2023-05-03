15% نمواً بأعداد المسافرين من الإمارات إلى تايلند بالربع الأول 2023

المصدر: البيان

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سجّلت تايلاند نمواً آخر بنسبة 15% في أعداد السياح من دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2023، بعد نمو إجمالي بنسبة 30% في هذه الأعداد خلال عام 2022.

وصنفت هيئة السياحة التايلندية، التي أصدرت الأرقام الجديدة، دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "حيوية" لخطط الهيئة لتطوير السياحة. كما أعلنت عن شراكة مع "دناتا للسفريات"، وكالة السفر العريقة في دولة، لتقريب أحدث تجارب السفر وأكثرها إثارة للإعجاب للمسافرين هذا العام.

وتهدف هيئة السياحة التايلندية و"دناتا للسفريات" من خلال شراكتهما إلى الترويج لجوانب مختلفة من المناطق الطبيعية الجميلة ومناطق الجذب السياحي المتنوعة في تايلند، مع التركيز على المجالات الأكثر أهمية للمسافرين من دولة الإمارات. وتركز برامج العطلات التي تم إطلاقها حديثاً، والمصممة خصيصاً لدولة الإمارات، على الاستفادة من شراكات الوكالات الراسخة على مستوى الدولة، لتأمين أفضل الأسعار والمزايا الإضافية.

وقال مدير هيئة السياحة التايلندية لمنطقة دبي والشرق الأوسط شايوات تامثاي: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة منطقة حيوية لتطوير السياحة، مع وجود أعداد متزايد من المسافرين المتحمسين لاستكشاف تجارب جديدة ومميزة في جميع أنحاء تايلند. وبفضل فريقها من مستشاري السفر ذوي الخبرة ومجموعة شاملة من الخدمات، فإن دناتا ترافيل في وضع جيد لمساعدة المسافرين من دولة الإمارات لتخطيط رحلات لا تُنسى في جميع أنحاء البلاد".

وأرجعت هيئة السياحة التايلندية النمو الكبير في أعداد المسافرين من دولة الإمارات إلى عدة عوامل، منها تشكيلة الأنشطة المتزايدة والمعالم السياحية في تايلند. كما أصبح السفر بين البلدين أسهل أيضاً، حيث توفر العديد من الناقلات الجوية رحلات مباشرة وإلى وجهات جديدة، بما في ذلك كرابي وباتايا.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في "دناتا للسفريات": "تايلند خيار رئيسي للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل شواطئها الخلابة وتراثها الثقافي ومأكولاتها الشهية وأسعارها الجذابة. وتعد العاصمة بانكوك ومناطق الجذب الطبيعية في بوكيت وكرابي وكوه ساموي على وجه الخصوص عامل جذب دائماً للسياح الإماراتيين. كما أن زيادة الاهتمام بتايلند في أوساط السياح الإماراتيين هو تطور إيجابي، ونحن نهدف بالتعاون مع هيئة السياحة التايلندية إلى تعزيز التجارب الفريدة للبلاد بطرق جديدة ومتنوعة لجذب مزيد من السياح الإماراتيين".

وتشمل أحدث برامج العطلات من "دناتا للسفريات إلى تايلند، والمتوفرة على الموقع www.dnataTravel.com، العطلات الشاطئية في بوكيت وباتايا وكرابي، وعطلات المدينة في بانكوك، وبرنامج عافية الذي يتضمن إقامة وأنشطة ومعالجات في كيمالا، التي تشتهر بإقامة على طراز منزل الشجرة على منحدر تل في بوكيت. وتغطي برامج العطلات، التي تبدأ من 3185 درهماً للفرد، إقامة خمس نجوم ثلاث ليالٍ، والمواصلات من وإلى المطار، وتوفير حتى 30%، وإقامة مجانية للأطفال، وخطط وجبات وغيرها.

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