أغنى 10 مليارديرات أمريكيين في 2025 وُلدوا خارج الولايات المتحدة





على الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أرض الفرص، فإن كثيراً من أنجح رجال الأعمال فيها بدأوا حياتهم في دول بعيدة.

وكشفت مجلة فوربس عن أبرز 10 مليارديرات أمريكيين وُلدوا في الخارج لعام 2025، والذين كوّنوا ثرواتهم الضخمة بعد رحلة هجرة مليئة بالتحديات والطموحات.

من جنوب أفريقيا إلى أوكرانيا، ومن المجر إلى الهند، تشترك هذه الأسماء في قصة واحدة: الحلم الأمريكي الذي لا يعرف حدوداً جغرافية.

الصناعة: التكنولوجيا، السيارات، الفضاء، الذكاء الاصطناعي

الشركات: تسلا، سبيس إكس، نيورالينك، ذا بورينغ كومباني، إكس إيه آي

الثروة: 393.1 مليار دولار

وُلد إيلون ماسك في جنوب أفريقيا وانتقل إلى كندا في سن 17، ثم إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة عام 1992. أسس أولى شركاته بعد أن أجل دراسته العليا في ستانفورد.

2- سيرجي برين

الصناعة: التكنولوجيا

الشركة: جوجل (ألفابت)

الثروة: 139.7 مليار دولار

وُلد في روسيا، وهاجر مع أسرته عام 1979 كلاجئين . درس في جامعتي ماريلاند وستانفورد، حيث شارك في تأسيس جوجل.

3- جينسن هوانغ

الصناعة: التكنولوجيا

الشركة: إنفيديا

الثروة: 137.9 مليار دولار

وُلد في تايوان وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1972 هرباً من الاضطرابات. درس في ولاية أوريغون وستانفورد قبل أن يؤسس إنفيديا عام 1993.

4- توماس بيترفي

الصناعة: المالية

الشركة: Interactive Brokers

الثروة: 67.9 مليار دولار

وُلد في المجر وهاجر عام 1965، على الأرجح كلاجئ سياسي. بدأ حياته المهنية كرسام معماري، ثم مبرمج، وأسس شركته عام 1977.

الصناعة: العقارات والألعاب

الشركة: لاس فيغاس ساندز

الثروة: 33.4 مليار دولار

وُلدت ميريام أديلسون في إسرائيل وجاءت إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات لأبحاث طبية، قبل أن تتزوج الملياردير شيلدون أديلسون وترث إمبراطوريته.

6- روبرت مردوخ

الصناعة: الإعلام

الشركات: نيوز كورب، فوكس كورب

الثروة: 24 مليار دولار

الخلفية: وُلد في أستراليا وانتقل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات لتوسيع أعماله الإعلامية، وحصل على الجنسية عام 1985.

7- بيتر ثيل

الصناعة: التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري

الشركات: باي بال، بالانتير، Founders Fund

الثروة: 21.8 مليار دولار

وُلد في ألمانيا وانتقل طفلاً مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1968. درس في ستانفورد وشارك في تأسيس باي بال.

8- جاي تشودري

الصناعة: التكنولوجيا والأمن السيبراني

الشركة: Zscaler

الثروة: 17.9 مليار دولار

وُلد في الهند وجاء إلى الولايات المتحدة عام 1980 للدراسة في جامعة سينسيناتي، قبل أن يؤسس شركته الرائدة في الأمن السيبراني عام 2008.

9- جان كوم

الصناعة: التكنولوجيا

الشركة: واتساب

الثروة: 16.9 مليار دولار

وُلد في أوكرانيا وهاجر عام 1992 لاجئاً مع والدته. عمل في ياهو قبل أن يشارك في تأسيس واتساب عام 2009.

10- جون تو

الصناعة: التكنولوجيا

الشركة: كينغستون تكنولوجي

الثروة: 14 مليار دولار

وُلد في الصين وانتقل إلى تايوان، ثم إلى الولايات المتحدة في السبعينيات للدراسة. شارك في تأسيس كينغستون عام 1987.

هؤلاء المليارديرات أثبتوا أن الطموح والإصرار قادران على كسر الحواجز اللغوية والثقافية، وأن النجاح لا يعرف وطناً واحداً. وهم أشخاص حملوا أحلامهم عبر القارات، وحولوها إلى إمبراطوريات اقتصادية تركت بصمتها على العالم.