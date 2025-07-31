ثروات بلا وراثة.. أغنى 10 نساء عصاميات في العالم عام 2025

شهد عام 2025 صعودًا غير مسبوق في عدد النساء العصاميات اللاتي صنعن ثروات ضخمة بأنفسهن، من دون وراثة أو دعم عائلي مباشر. ومن بين مئات الملايين من رائدات الأعمال حول العالم، اختارت مجلة فوربس قائمة تضم أغنى 10 نساء عصاميات في العالم، كل واحدة منهن قصة ملهمة في الصبر والطموح والريادة.

1. رافاييلا أبونتي-ديامانت – 38.8 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة (MSC) للشحن

رافائيلا هي شريكة مؤسِّسة لأكبر شركة شحن بحري في العالم، "MSC"، التي تمتلك اليوم أسطولًا ضخمًا من السفن التجارية وسفن الرحلات البحرية. بدأت رحلتها من لا شيء، وتُعد اليوم أقوى امرأة في قطاع الشحن البحري على مستوى العالم.

وتربعت رافاييلا أبونتي-ديامانت، سيدة الأعمال السويسرية وقطب الشحن، على عرش قائمة أغنى النساء العصاميات في العالم بثروة صافية تبلغ 38.8 مليار دولار. شاركت رافاييلا وزوجها جيانلويجي أبونتي في تأسيس شركة (MSC) للشحن، التي أصبحت اليوم أكبر شركة شحن بحري في العالم، ويُديرها الزوجان سويًا. تضم الشركة أكثر من 136 ألف موظف، وتُشغّل ما يزيد عن 900 سفينة عبر 675 مكتبًا حول العالم.

وبدأت مسيرتها بقرض قدره 200 ألف دولار، استخدمته لشراء أول سفينة، قبل أن تتوسع خلال تسع سنوات فقط إلى أسطول مكوّن من 17 سفينة. وعلى الرغم من بلوغها سن الثمانين، لا تزال رافاييلا تُشرف على تصميم الديكورات الداخلية لسفن الشركة، كما تشغل عضوية في مجلس إدارة مؤسسة MSC، الذراع الخيرية للمجموعة.

2. ديان هندريكس – 22.3 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة ABC Supply

في المرتبة الثانية تأتي الأمريكية ديان هندريكس، بثروة تقدر بنحو 22.3 مليار دولار. وهي الشريكة المؤسسة لشركة ABC Supply، إحدى أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة في توزيع مواد البناء، مثل الأسقف والواجهات.

3. تشونغ هويجوان – 18.7 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة Hansoh Pharmaceutical "هانسو" للأدوية

بدأت مسيرتها كمعلّمة كيمياء قبل أن تؤسس شركة "هانسو" للأدوية، والتي اشتهرت عالميًا بعد تطويرها دواءً مبتكرًا لعلاج سرطان الرئة. تُعد اليوم من أكبر رائدات الأعمال في قطاع صناعة الأدوية بالصين.

4. تشو كونفي 10.7 مليارات دولار

مصدر الثروة: شركة Lens Technology

كانت تشو كونفي عاملة في مصنع ساعات ثم أصبحت واحدة من أغنى نساء العالم اللاتي صنعن ثروتهن بأنفسهن، وهي رئيسة شركة Lens Technology وهي أكبر مورّد شاشات لمس في العالم، تعمل شركتها مع شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ. تُجسد قصة كفاح نادرة وملهمة في عالم التكنولوجيا.

5. دينيز كوتس – 8.7 مليارات دولار

مصدر الثروة: شركة Bet365

تُعد دينيز واحدة من أشهر نساء بريطانيا وأكثرهن ثراءً، حيث أسست منصة المراهنات الرياضية الرقمية "Bet365" التي تُعد من الأكبر عالميًا. تقود الشركة منذ تأسيسها بكفاءة عالية، وهي معروفة بخصوصيتها وتواضعها.

6. وانغ لايتشون – 8.3 مليارات دولار

مصدر الثروة: شركة Luxshare Precision Industry

بدأت وانغ من مصنع إلكترونيات بسيط، قبل أن تؤسس شركتها التي أصبحت الآن من أهم موردي شركة آبل ومصنّعي مكونات الأجهزة الذكية في العالم. مسيرتها تمثل نموذجًا مذهلًا للارتقاء المهني في الصين.

7. جودي فولكنر – 7.8 مليارات دولار

مصدر الثروة: شركة Epic Systems "إيبيك سيستمز"

مؤسسة "إيبيك سيستمز"، الرائدة في تطوير البرمجيات الخاصة بسجلات المرضى في المستشفيات حول العالم. تُدير شركتها وفق مبادئ صارمة من الجودة والخصوصية، وتُعد من أعمدة الرقمنة الصحية في الولايات المتحدة.

8. ماريان إيليتش – 6.9 مليارات دولار

مصدر الثروة: Little Caesars Pizza "ليتل سيزرز"

قبل أن تصبح واحدة من أغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة، بدأت ماريان إليتش رحلتها في مطعم والدها، حيث كانت تقوم بمهام بسيطة مثل تعبئة موزعات المناديل وعلب الملح والفلفل. لم تكن تتخيل أن هذه الأعمال اليومية ستشكّل الأساس لإمبراطورية غذائية عالمية. تلك التجربة المبكرة غرست فيها روح الاجتهاد والمثابرة، وهي القيم التي ساعدتها لاحقًا في تأسيس سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة "ليتل سيزرز"، والتي أصبحت مصدر ثروتها التي تُقدّر اليوم بـ6.9 مليارات دولار، ما جعلها ثالث أغنى امرأة عصامية في أميركا بحسب تصنيف "فوربس".

9. لينغ تانغ – 6.6 مليارات دولار

مصدر الثروة: استثمار مبكر في شركة AppLovin

لينغ مستثمرة كندية عصامية، بنت ثروتها من خلال استثمار مبكر ناجح في شركة AppLovin (أب لوفين) المتخصصة في تكنولوجيا تسويق التطبيقات والألعاب، والتي أصبحت الآن من عمالقة السوق التكنولوجي العالمي.

10. ليندا ريزنيك – 6.3 مليارات دولار

مصدر الثروة: شركة The Wonderful Company

تُعد ليندا من أبرز المسوّقين في أمريكا، وتمتلك مع زوجها مجموعة "ذا وندرُفُل" التي تضم علامات شهيرة مثل مياه "فيجي" وعصير "بوم". تميزت بقدرتها على تحويل منتجات زراعية إلى علامات تجارية عالمية