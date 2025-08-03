أغنى 10 أشخاص في العالم حتى أغسطس 2025





في شهر شهد صعوداً تاريخياً لأسواق الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا موجة ارتفاع جديدة دفعت المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية. هذا الزخم انعكس بوضوح على ثروات كبار رجال الأعمال، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي.

أحد أبرز المستفيدين كان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي دخل أغسطس في المركز السادس ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم، بعدما كان في المرتبة العاشرة مطلع يوليو. وخلال الشهر الماضي، قفزت ثروته بـ17 مليار دولار لتصل إلى نحو 155 ملياراً، مدفوعة بارتفاع أسهم شركته 14% في يوليو، لتُصبح إنفيديا أول شركة رقاقات تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.

لكن هوانغ لم يكن صاحب القفزة الأكبر في الثروة. فقد حصد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لقب الرابح الأبرز من حيث القيمة، حيث أضاف 37 مليار دولار إلى صافي ثروته التي باتت تقترب من 300 مليار دولار. ساهم في ذلك صعود أسهم أوراكل بنسبة 14%، بالإضافة إلى صفقة ضخمة أبرمتها شركة "سكاي دانس"، المملوكة لنجله ديفيد إليسون، للاستحواذ على شركة "باراماونت" مقابل 8 مليارات دولار، بدعم مباشر من ثروة والده وعلاقاته السياسية الرفيعة.

من جهته، جذب مارك زوكربيرغ الأنظار هو الآخر، ليس فقط بفضل ثروته التي ارتفعت بنحو 27 مليار دولار في آخر أيام يوليو عقب نتائج مالية قوية، بل أيضاً بسبب السياسة الجريئة لشركته "ميتا" التي تقدم رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاجتذاب أبرز المواهب في الذكاء الاصطناعي. رغم هذا الارتفاع الكبير في يوم واحد، بلغ إجمالي نمو ثروته الشهرية أقل من 12 مليار دولار، ليستقر عند أقل من 267 ملياراً.

أما على الجانب الآخر، فقد سجّلت القائمة أيضاً تراجعات ملحوظة، أبرزها من نصيب أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الذي فقد 5.3 مليارات دولار خلال يوليو، رغم بقائه على رأس الترتيب بثروة تقدَّر بـ401 مليار دولار، ليظل الشخص الوحيد في القائمة الذي تتجاوز ثروته حاجز الـ400 مليار. كذلك خسر وارن بافيت 2.2 مليار دولار، متراجعًا إلى المركز التاسع بعد أن كان سادسًا في يوليو.

وبحسب فوربس، فإن 8 من بين أغنى 10 أثرياء في العالم افتتحوا أغسطس بثروات أعلى مقارنة ببداية يوليو. وبلغ مجموع ثرواتهم نحو 2.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليار عن الشهر السابق.

إليكم القائمة الرسمية لأغنى 10 أشخاص في العالم اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، بحسب مجلة "فوربس".

1. إيلون ماسك

الثروة: 401 مليار دولار

المصدر: Tesla، SpaceX، xAI، X

أبرز التطورات: رغم خسارة 5.3 مليارات دولار خلال يوليو بسبب تراجع أسهم "تسلا"، لا يزال ماسك يحافظ على الصدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

2. لاري إليسون

الثروة: 299.6 مليار دولار

المصدر: أوراكل"

أبرز التطورات: زاد 37 مليار دولار خلال شهر واحد بعد صعود أسهم "أوراكل" وصفقة استحواذ ضخمة نفذها نجله على شركة "باراماونت".

3. مارك زوكربيرغ

الثروة: 266.7 مليار دولار

المصدر: Meta (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)

أبرز التطورات: أرباح مذهلة دفعت بأسهم "ميتا" للارتفاع بنسبة 12 % في يوم واحد، ورفع ثروته بـ26.8 مليار دولار في يوم واحد، وأصبح زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم.

4. جيف بيزوس

الثروة: 246.4 مليار دولار

المصدر: أمازون

أبرز التطورات: ارتفاع أسهم أمازون بـ7% أضاف 13 مليار دولار إلى ثروته، وسط أجواء احتفالية بزواجه في البندقية.

5. لاري بيج

الثروة: 158 مليار دولار

المصدر: غوغل

أبرز التطورات: صعود أسهم "ألفابت" رفع ثروته بـ12 مليار دولار، رغم التهديدات القانونية بخصوص "كروم".

6. جينسن هوانغ

الثروة: 154.8 مليار دولار

المصدر: "إنفيديا"

أبرز التطورات: صعد من المركز العاشر إلى السادس، بعد ارتفاع أسهم "إنفيديا" بنسبة 14% وتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.

7. سيرجي برين

الثروة: 150.8 مليار دولار

المصدر: غوغل

أبرز التطورات: زادت ثروته 11.3 مليار دولار بدعم من أداء "ألفابت" وعودته النشطة في تطوير Gemini AI.





8. ستيف بالمر

الثروة: 148.7 مليار دولار

المصدر:مايكروسوفت

أبرز التطورات: استفاد من ارتفاع أسهم مايكروسوفت بنسبة 7%، إلى جانب ازدهار قيمة فريقه الرياضي "كليبرز".





9. وارن بافيت

الثروة: 143.4 مليار دولار

المصدر: بيركشاير هاثاواي

أبرز التطورات: رغم خسارة 2.2 مليار دولار هذا الشهر، لا يزال "عراف أوماها" بين العشرة الأوائل، استعدادًا لتقاعده نهاية العام.

10. برنارد أرنو

الثروة: 142.9 مليار دولار

المصدر: LVMH (لويس فويتون، ديور، تيفاني، سيفورا...)

أبرز التطورات: سجل زيادة بـ4.5 مليارات دولار رغم تراجعه مركزًا واحدًا، مع توسع نفوذ أبنائه داخل إمبراطورية LVMH.