أفريقيا.. آفاق واسعة لشراكات مثمرة

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

تواصل دبي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق الصاعدة التي تزخر بالفرص للشركات الإماراتية وفي مقدمتها دول القارة الأفريقية التي تتمتع بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لعقد شراكات مثمرة، وتأتي غرفة تجارة وصناعة دبي في مقدمة المساهمين في هذه الجهود من خلال شبكة علاقاتها الواسعة مع مجتمع المال والأعمال الدولي بالإضافة إلى الفعاليات الاستراتيجية التي تنظمها محلياً وعالمياً وفي مقدمتها المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

يشكل المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنطلق فعالياته اليوم لمدة يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتقى مهماً يجمع تحت مظلته كبار القادة والمسؤولين الحكوميين ونخبة المستثمرين ورجال الأعمال من الإمارات والقارة السمراء بهدف استعراض أبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات أمام المستثمرين والتجار واستشراف آفاق التعاون المستقبلي وعقد الشراكات.

في ملف البيان المخصص لــ «2019 أفريقيا..المنتدى العالمي للأعمال» تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

نفتخر بعلاقاتنا المميزة مع الإمارات

برنامج المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية يعزز الشراكات

فرص واعدة لزيادة صادرات الإمارات إلى أفريقيا بـ 13 مليار درهم سنوياً

8.4 مليارات درهم استثمارات 68 مــشروعاً إماراتياً في غانا

غرفة دبي تطور منصة ذكية متكاملة للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأسواق الأفريقية

المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال ينطلق اليوم بمشاركة واسعة وأجندة حافلة

حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا