برنامج المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية يعزز الشراكات

المصدر: دبي - البيان

تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية في إطار تعزيز الشراكات والاستفادة من التجارب من أجل ازدهار الشركات الناشئة في الإمارات والقارة السمراء. ويقام البرنامج على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

ويعتبر البرنامج الأول من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الأفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها غرفة دبي بهدف استقطاب المشاريع الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في أفريقيا.

9 شركات إماراتية وأفريقية

وتأهل إلى البرنامج 9 شركات، 4 إماراتية و5 أفريقية، حيث شهدت الفترة الماضية دورات تدريبية مكثفة حول أهم عناوين تطوير وتنمية المشاريع الناشئة بين المنطقتين. وشملت قائمة المتأهلين لمرحلة التدريب التوجيهي خمس شركات ناشئة تعمل في دولة الإمارات.

وشملت الشركات الناشئة من الإمارات شركة «إيلفوفن ومن Elvolvin Women» المتخصصة في مجال التعليم والاستدامة عبر تزويد الشركات والمؤسسات في الدولة بفرصة تقديم وظائف وتطوير مهارات للنساء غير العاملات في عدد من البلدان النامية.

وتتخصص شركة «سيميتري Symmetry» في مجال الخدمات المهنية والاستدامة عبر توفير استشارات في مجال التوازن بين الجنسين لشركات القطاع الخاص.

أما شركة «تويتيفاي Tuitify»، فتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للسماح للموظفين بإنشاء ومشاركة الدروس الإرشادية لتحسين التدريب والإنتاجية وتبادل الخبرات والمعارف.

أما شركة «ديزاين هابز Designhubz» فتوفر منصة مبتكرة تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على بيع منتجاتهم بطريقة ثلاثية الأبعاد على مواقعهم الإلكترونية وبتقنية الواقع الافتراضي على تطبيقاتهم باستخدام تقنية متطورة.

وشملت الشركات الناشئة من القارة الأفريقية شركة «فارم كراودي FarmCrowdy» التي تركز على تزويد الوسطاء الرئيسيين والمشترين الدوليين بفرصة شراء السلع مباشرة من المجموعات الزراعية اعتماداً على التقنية.

أما شركة «كويب لينك Quip Link» فهي عبارة عن سوق إلكتروني لمعدات البناء في الأسواق الناشئة يمكن فيه للمقاولين وأصحاب المعدات عرض معداتهم للإيجار أو البيع والمزايدة على المعدات المتاحة وإيجاد قطع الغيار.

وتتخصص شركة «كومبليت فارمر Complete Farmer» في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعتبر منصة تتيح للمستثمرين من كل أنحاء العالم الاستثمار في بناء المزارع المستدامة وكسب أرباح المزرعة في نهاية كل دورة.

أما شركة «إنجينيرينغ هب ليمتد Engineering Hub Ltd» فتوفر خدمات وحلولاً تقنية للتغلب على التحديات في قطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية. وتوفر شركة «رايد سايف RideSafe» عبر تطبيقها الذكي حلولاً صحية لقطاع الدراجات النارية في حال وقوع حوادث.

وسيوفر البرنامج لهذه الشركات الـ 9 الناشئة من الإمارات وأفريقيا فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لغرفة دبي، بالإضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة لإجراء حوارات ونقاشات واجتماعات مع مستثمرين ومتعاملين.

المدربون والموجهون

وضمت قائمة المدربين والموجهين 4 شخصيات مرموقة ومعروفة في مجال المشاريع الناشئة في دبي و4 شخصيات أفريقية متخصصة بمجال المشاريع الناشئة، حيث ستُشرف هذه الشخصيات المختارة والمتخصصة في مجالها على توجيه وتدريب الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج.

وتم اختيار الموجهين والمدربين على التدريب التوجيهي استناداً إلى خبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالنجاح في تأسيس شركات ناشئة وقيادتها نحو الازدهار، حيث أشرف الموجهون من دولة الإمارات على الشركات الأفريقية الخمس التي تأهلت للبرنامج، في حين أشرف الموجهون من القارة السمراء على الشركات الناشئة العاملة في دولة الإمارات والتي تأهلت للمشاركة بالبرنامج.

وضمت لائحة المشرفين والمدربين من دولة الإمارات كلاً من كريس توماس، المدير التنفيذي المشترك والشريك المؤسس لشركة «يوريكا»، وسينثيا كوربي، رائدة صناعة البناء في الشرق الأوسط في ديلويت، ونادر أميري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة el grocer، المنصة الخاصة بتوصيل سلع البقالة، ونسيب بويري الرئيس التنفيذي لشركة وندرمان مينا «Wunderman MENA».

وضمت لائحة المدربين من أفريقيا كلاً من كريس فولايان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مول أفريقيا»، واغوسا أومويغي، المؤسس والعضو المنتدب في شركة «إيكو في سي»، وجوناثان بيرمان، الرئيس التنفيذي في «جيه إي بيرمان أسوشياتس»، وأبيوجي إيانولوا الذي يشغل منصب العضو المنتدب في «ستريت كابيتال».

واستمر البرنامج التدريبي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وعمل على توفير فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد للشركات المشاركة، لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لغرفة دبي، بالإضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد اختتمت بتنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية» على هامش قمة التقنية الأفريقية التي انعقدت في فبراير الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي، والتي شارك فيها 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة أفريقية، حيث تنافس المشاركون ضمن فرق تنافسية على تطوير أفكار إبداعية مبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي، واستعرضوا التحديات التي تعيق توسعهم ونموهم كمشاريع ناشئة عابرة للحدود، وحددوا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

الشركات المتأهلة

وتضم القائمة النهائية للشركات الناشئة الإماراتية كلاً من آسيا ريشيو الشريك المؤسس لشركة «إيلفولفن وومن» المتخصصة في قطاع التعليم والاستدامة، وكالي ديكنز الشريك المؤسس لشركة «سيمتري» في قطاع الاستدامة والخدمات الاحترافية، ومحمد علمي إدريسي الشريك المؤسس لشركة «تويتيفاي» في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات الاحترافية، التعليم، ونديم هبر مؤسس شركة «ديزاين هابز» المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما ضمت القائمة النهائية للشركات الناشئة الأفريقية كينيث أوكونكو الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «فارم كراودي المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستدامة، ومايكل هاتسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كويب لينك» العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، (الإنشاءات)، ودايفيد إراكوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنجينيرينغ هب ليمتد» في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسيموي بينسون مؤسس شركة «رايد سايف» المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل.